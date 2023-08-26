Как оформление оплаты по частям может повлиять на субсидию: ответ ПФУ — Finance.ua

Как оформление оплаты по частям может повлиять на субсидию: ответ ПФУ Сегодня 14:26 — Личные финансы

Как оформление оплаты по частям может повлиять на субсидию: ответ ПФУ

В Пенсионном фонде Украины объяснили нюансы получения субсидии, если у человека оформлена оплата по частям.

Начисление льгот зависит от суммы рассрочки и от периода ее оформления.

В ПФУ рассказали, что жилищная субсидия не назначается в случае, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

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Также субсидия не назначается, если единовременная сумма оплаты покупки или услуги превышает 50 тысяч грн. Исключение составляет медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги согласно социальной норме жилья.

Однако оплата частями 10 платежей на покупку общей стоимостью 10 000 грн не помешает получению жилищной субсидии.

Справка Finance.ua:

жилищная субсидия назначается домохозяйствам при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги внутри социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа;

в определенный период года украинцам могут назначать жилищные субсидии, размер которых равняется нулю;

украинцы могут получать субсидию двумя способами: по почте или на банковскую карту. Однако если сначала помощь поступала вам на Укрпочту, а теперь вам удобнее на карту, вы можете ее самостоятельно перевести.



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Мета По материалам:

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