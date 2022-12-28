Как изменился рынок недвижимости после начала войны — подсчеты от Фонда госимущества Сегодня 08:00 — Недвижимость

С начала великой войны украинский рынок недвижимости претерпел кардинальные изменения. За период с 24 февраля по 12 декабря украинцы продали 52 605 разнообразных объектов недвижимости. Это в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года (242 893).

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

Львиную долю в продажах занимают объекты жилой недвижимости. С 24 февраля по 12 декабря покупатели приобрели 47 023 квартир и жилых домов. Это в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года (216 994).

Также существенно упали продажи промышленной недвижимости и гаражей — в 4,3 раза до 4622 объектов, торговой недвижимости — в 5,2 раза до 502 объектов и административной недвижимости — в 7,9 раза до 458 объектов.

Откуда у Фонда госимущества показатели рынка недвижимости?

Фонд — регулятор рынка оценочной деятельности в Украине, неразрывно связанный с рынком недвижимости. ФГИ ведет Единую базу отчетов об оценке, на основании которых в дальнейшем продавцы недвижимости платят налоги.

«Мы рецензируем эти отчеты, чтобы не допустить занижения стоимости активов и, как следствие, уменьшения налогов. В 2022 году благодаря такому мониторингу Фонда госимущества удалось не допустить сокращения поступлений в бюджет на примерно 1,5 млрд грн», — рассказала заместитель председателя Фонда госимущества Юлия Белова.

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