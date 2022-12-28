Как изменился рынок недвижимости после начала войны — подсчеты от Фонда госимущества — Finance.ua
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Как изменился рынок недвижимости после начала войны — подсчеты от Фонда госимущества

Недвижимость
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С начала великой войны украинский рынок недвижимости претерпел кардинальные изменения. За период с 24 февраля по 12 декабря украинцы продали 52 605 разнообразных объектов недвижимости. Это в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года (242 893).
Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
Львиную долю в продажах занимают объекты жилой недвижимости. С 24 февраля по 12 декабря покупатели приобрели 47 023 квартир и жилых домов. Это в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года (216 994).
Также существенно упали продажи промышленной недвижимости и гаражей — в 4,3 раза до 4622 объектов, торговой недвижимости — в 5,2 раза до 502 объектов и административной недвижимости — в 7,9 раза до 458 объектов.
Откуда у Фонда госимущества показатели рынка недвижимости?
Фонд — регулятор рынка оценочной деятельности в Украине, неразрывно связанный с рынком недвижимости. ФГИ ведет Единую базу отчетов об оценке, на основании которых в дальнейшем продавцы недвижимости платят налоги.
«Мы рецензируем эти отчеты, чтобы не допустить занижения стоимости активов и, как следствие, уменьшения налогов. В 2022 году благодаря такому мониторингу Фонда госимущества удалось не допустить сокращения поступлений в бюджет на примерно 1,5 млрд грн», — рассказала заместитель председателя Фонда госимущества Юлия Белова.

Справка Finance.ua:

  • в приложении «Дія» запустили программу «єОселя», теперь украинцы могут получить государственную льготную ипотеку. Как сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, на первом этапе услуга доступна для защитников, силовиков и их семей, а также для ученых и педагогов. В пресс-службе Минцифры также отметили, что «єОселя» — это государственная льготная ипотека со ставкой 3%;
  • аналитики портала поиска недвижимости Address.ua провели исследование рынка вторичной недвижимости Киева за ноябрь 2022 года;
  • в Киеве наблюдается существенное снижение активности среди арендаторов. Это связано, прежде всего, с угрозой многодневного блэкаута. Низкий спрос может повлиять на падение цен. Как изменятся цены на квартиры на протяжении зимы:
  • средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составит 7,5–9 тысяч гривен,
  • двухкомнатной — 9–11 тысяч гривен,
  • трехкомнатной — от 12 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
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