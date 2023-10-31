Как изменились цены на однокомнатные квартиры в крупнейших городах: данные за последний год — Finance.ua
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Как изменились цены на однокомнатные квартиры в крупнейших городах: данные за последний год

Недвижимость
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Как изменились цены на однокомнатные квартиры в крупнейших городах: данные за последний год
Как изменились цены на однокомнатные квартиры в крупнейших городах: данные за последний год
Стоимость однокомнатного жилья в Украине меняется в зависимости от экономической ситуации, величины спроса, хода военных событий, частоты обстрелов и т. д. Узнайте, на сколько выросли цены в самых больших городах.
Однокомнатные квартиры, как правило, пользуются наибольшим спросом. Эксперты OLX Недвижимость рассказывают об изменениях, произошедших в течение последнего года, а также о ситуации с ценами на вторичном рынке в 5 крупнейших городах Украины.

Как изменились цены на однокомнатные квартиры за последний год

Если анализировать цены в столице, то средняя стоимость жилья с одной комнатой выросла на 16% и сейчас составляет 2,9 миллиона гривен. Вместе с тем зафиксировали значительное увеличение количества предложений. За последний год объявлений о продаже однокомнатной квартиры в Киеве стало больше на 47%.
В Одессе средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке выросла 12,6% и сейчас составляет 1,6 миллиона гривен. Количество предложения существенно не изменилось, ведь показатель увеличился всего на 8%. Во Львове средняя цена на однокомнатную квартиру выросла на 14,3% - до 1,7 миллиона гривен, а количество предложений увеличилось на 16,5%.
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Хотя Харьков и Днепр находятся относительно недалеко от зоны проведения боевых действий, цены на однокомнатное жилье там тоже выросли. В Днепре показатель роста составляет 15,4% (на 1,2 миллиона гривен), в Харькове — на 8% (на 885 тысяч гривен).
Что касается количества предложений, то в Харькове из-за напряженной ситуации безопасности и регулярных обстрелов произошел большой «скачок» в количестве объявлений о продаже однокомнатных квартир. За последний год их стало больше на 267%. В Днепре рост предложений жилья незначительный — лишь +8% за последний год.

Справка Finance.ua:

  • в результате российских обстрелов и вызванных ими «блэкаутов» в Украине в прошлом году в 2−2,5 раза подскочила стоимость аренды жилья, в котором, несмотря ни на что, был газ, свет, тепло и интернет. Стоимость других квартир как для аренды, так и продажи упала. Подробнее о ценах на арендованное жилье читайте здесь;
  • в украинской столице в последнее время резко возросла стоимость покупки квартир — речь идет о динамике за последние шесть месяцев. На вторичном рынке недвижимости Киева цены выросли. В частности, за последние шесть месяцев квадратные метры здесь подорожали более чем на 3000 гривен — с 50 150 гривен до 53 198 гривен. Также выросли цены и за последний месяц, хотя практически и незаметно — на 212 гривен.
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По материалам:
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