Как изменились цены на первичном и вторичном рынках недвижимости: данные за сентябрь (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на первичном и вторичном рынках недвижимости: данные за сентябрь (инфографика) Сегодня 21:02 — Недвижимость

Как изменились цены на первичном и вторичном рынках недвижимости: данные за сентябрь (инфографика)

Аналитики сайта Dim. Ria рассказали , как менялись предложение и спрос на новостройки и вторичный рынок в сентябре.

Первичный рынок недвижимости

Предложение

В начале осени 2023 года в Украине работают 75% отделов продаж новостроек. Самый высокий показатель количества активных отделов продаж зафиксирован в Тернопольской области — 97%.

В сентябре 2023 года по всей Украине было сдано в эксплуатацию шесть новостроек на 12 секций. Всего за этот год было во всех городах страны сдано 68 новостроек на 147 секций. Среди них 12 только что построенных зданий на 30 секций — в Киеве.

Цены

Самая высокая стоимость наблюдается за м² в Киеве — 58 019 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если сравнивать среднюю цену за м² в сентябре к августу, она выросла на 2%.

За год увеличилась средняя стоимость м² в Тернопольской области — на 56% и Ивано-Франковской области — на 42%.

Инфографика: Dim. Ria

Если анализировать стоимость жилья в пригороде Киева с учетом всех типов квартир, средняя цена за м² в Борисполе составляет 24 316 грн, Гостомель — 26 464 грн, Буча — 27 369 грн, Ирпень — 31 188 грн.

Инфографика: Dim. Ria

Вторичный рынок недвижимости

Предложение

Предложение для покупки квартиры на вторичном рынке растет. Интересно, что в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тенденция роста достигает нескольких раз. Если рассматривать изменения за год, то уменьшение количества предложений наблюдается в Черкасской области — 9% и Кировоградской области — 15%.

Цены

В сентябре средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 87 268 долларов США. Во Львовской области стоимость составляет 63 186 долларов США, а в Закарпатской — 50 102 доллара. За год наибольшее увеличение цены зафиксировано в Черкасской и Ивано-Франковской областях — 43% и 42%.

Инфографика: Dim. Ria

Исследование цены на вторичном рынке жилья по состоянию на сентябрь показывает увеличение стоимости на квартиры разной комнатности. Однако, если сравнивать стоимость однокомнатной квартиры в сентябре 2023 года к августу 2023 года, в Киевской области цена упала на 3%, а в Волынской области — на 7%.

Инфографика: Dim. Ria

Данные аналитиков свидетельствуют о том, что за год цена квартиры в столице на вторичном рынке увеличилась на 65%.

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