Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика) — Finance.ua
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Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика)

Недвижимость
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Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика)
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика)
Аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости Dim.Ria исследовал динамику спроса и предложения по аренде жилья в Украине, а также тенденции в ценах на арендуемое жилье по Украине.

Цена

Март принес рынку аренды незначительный спад цен на аренду в половине областей Украины, в частности в Полтавской и Черновицкой областях: -8−10% по сравнению с февралем.
Самым дорогим для аренды остается Киев, где владельцы в среднем хотят получить 17700 грн за однокомнатную квартиру.
Также в тройку самых дорогих вошли Волынская и Львовская области, где средняя цена аренды однушки 13979 и 13914 грн соответственно.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика)
Если говорить о стоимости аренды в столице, то самые низкие цены по Киеву можно найти в следующих районах:
  • Деснянский — в среднем 10 100 грн за однокомнатную квартиру;
  • Святошинский — 15 023 грн;
  • Днепровский — 16 350 грн.
Самым дорогим районом остается Печерский со средней ценой аренды в месяц 24 800 грн.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика)
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Спрос и предложение

На рынке аренды в марте количество новых предложений жилья росло в Закарпатской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областях. В столице владельцы опубликовали несколько меньше новых предложений по сравнению с февралем.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика)
В марте пользователи менее активно искали жилье для аренды по сравнению с февралем. Стало больше поисковых запросов в Сумской, Кировоградской, Одесской и Львовской областях, а наибольший отток произошел в Закарпатской, Житомирской и Тернопольской областях.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика)
Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в марте в Киеве составило 1:3, но в большинстве областей эти показатели отличаются в десятки раз.

Справка Finance.ua:

  • Расходы украинцев на аренду жилья существенно разнятся в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. Как свидетельствует исследование OLX, дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове и Киеве. Жители Ужгорода тратят больше всего средств — 75% дохода идет на аренду, поскольку медианная стоимость жилья составляет 16 900 грн при зарплате 22 500 грн.
  • В настоящее время 60,5% населения и 46,1% Киевской области живут в перенаселенном жилье. Спрос на новое жилье и аренду в столице и области останется на высоком уровне. Поэтому цены на съемное жилье в столице за 2024 год выросли в среднем на 25−35%.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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