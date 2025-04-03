Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика) Сегодня 11:01 — Недвижимость

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте (инфографика)

Аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости Dim.Ria исследовал динамику спроса и предложения по аренде жилья в Украине, а также тенденции в ценах на арендуемое жилье по Украине.

Цена

Март принес рынку аренды незначительный спад цен на аренду в половине областей Украины, в частности в Полтавской и Черновицкой областях: -8−10% по сравнению с февралем.

Самым дорогим для аренды остается Киев, где владельцы в среднем хотят получить 17700 грн за однокомнатную квартиру.

Также в тройку самых дорогих вошли Волынская и Львовская области, где средняя цена аренды однушки 13979 и 13914 грн соответственно.

Если говорить о стоимости аренды в столице, то самые низкие цены по Киеву можно найти в следующих районах:

Деснянский — в среднем 10 100 грн за однокомнатную квартиру;

Святошинский — 15 023 грн;

Днепровский — 16 350 грн.

Самым дорогим районом остается Печерский со средней ценой аренды в месяц 24 800 грн.

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Спрос и предложение

На рынке аренды в марте количество новых предложений жилья росло в Закарпатской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областях. В столице владельцы опубликовали несколько меньше новых предложений по сравнению с февралем.

В марте пользователи менее активно искали жилье для аренды по сравнению с февралем. Стало больше поисковых запросов в Сумской, Кировоградской, Одесской и Львовской областях, а наибольший отток произошел в Закарпатской, Житомирской и Тернопольской областях.

Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в марте в Киеве составило 1:3, но в большинстве областей эти показатели отличаются в десятки раз.

Справка Finance.ua:

Расходы украинцев на аренду жилья существенно разнятся в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. Как свидетельствует исследование OLX, дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове и Киеве. Жители Ужгорода тратят больше всего средств — 75% дохода идет на аренду, поскольку медианная стоимость жилья составляет 16 900 грн при зарплате 22 500 грн.

В настоящее время 60,5% населения и 46,1% Киевской области живут в перенаселенном жилье. Спрос на новое жилье и аренду в столице и области останется на высоком уровне. Поэтому цены на съемное жилье в столице за 2024 год выросли в среднем на 25−35%.

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