Как изменилась средняя заработная плата украинцев за год — Finance.ua

Как изменилась средняя заработная плата украинцев за год Сегодня 12:04 — Личные финансы

Как изменилась средняя заработная плата украинцев за год

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 2 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

январь — 14 974,56 гривен

февраль — 15 267,60 гривен

март — 15 433,98 гривен

Таким образом, по сравнению с мартом 2023 года средняя зарплата выросла на 15,0% (на 2 010,70 гривен).

В то же время, официальный уровень инфляции за год составил 3,2%.

Справка Finance.ua:

в Госстате отмечают, если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 году они выросли на 18 долларов — до 477 долларов;

как сообщает кадровый портал work. uа, в апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн;



НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной — на 8,1%;



в 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная — на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,6%, реальная — на 3,0%.



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