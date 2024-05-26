Как изменилась средняя заработная плата украинцев за год — Finance.ua

Как изменилась средняя заработная плата украинцев за год
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 2 тысячи гривен.
Об этом свидетельствуют данные ПФУ.
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
- январь — 14 974,56 гривен
- февраль — 15 267,60 гривен
- март — 15 433,98 гривен
Таким образом, по сравнению с мартом 2023 года средняя зарплата выросла на 15,0% (на 2 010,70 гривен).
В то же время, официальный уровень инфляции за год составил 3,2%.
Справка Finance.ua:
- в Госстате отмечают, если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 году они выросли на 18 долларов — до 477 долларов;
- как сообщает кадровый портал work. uа, в апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн;
- НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной — на 8,1%;
- в 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная — на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,6%, реальная — на 3,0%.
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