Как быстро оформить полис «Зеленой карты»: что нужно знать — Finance.ua
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Как быстро оформить полис «Зеленой карты»: что нужно знать

Страхование
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Как быстро оформить полис «Зеленой карты»: что нужно знать
Как быстро оформить полис «Зеленой карты»: что нужно знать
С 1 октября Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) ввело новые правила оформления «Зеленой карты» онлайн.
Новые правила касаются сроков оформления электронного страхового полиса «Зеленая карта» для выезда за границу.
Водителям следует заблаговременно позаботиться о заказе полиса, поскольку сроки его оформления изменены:
  • электронный полис теперь можно оформлять только «на завтра» — то есть за день и более. К примеру, если вы планируете пересекать границу и страховка вам нужна на 12 октября, вы можете оформить электронную ее версию 10 или 11 октября;
  • если «Зеленая карта» нужна вам день в день — вы можете оформить только бумажный полис.
Поэтому водителям лучше заблаговременно позаботиться и купить полис онлайн. Это можно сделать в несколько кликов на Finance.ua. Так вы не будете переплачивать и не нужно будет стоять в очередях на границе.

Оформить Зеленую карту сейчас

По материалам:
Finance.ua
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