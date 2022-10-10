Как быстро оформить полис «Зеленой карты»: что нужно знать — Finance.ua

Как быстро оформить полис «Зеленой карты»: что нужно знать Сегодня 17:10 — Страхование

Как быстро оформить полис «Зеленой карты»: что нужно знать

С 1 октября Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) ввело новые правила оформления «Зеленой карты» онлайн.

Новые правила касаются сроков оформления электронного страхового полиса « Зеленая карта » для выезда за границу.

Водителям следует заблаговременно позаботиться о заказе полиса, поскольку сроки его оформления изменены:

электронный полис теперь можно оформлять только «на завтра» — то есть за день и более. К примеру, если вы планируете пересекать границу и страховка вам нужна на 12 октября, вы можете оформить электронную ее версию 10 или 11 октября;

К примеру, если вы планируете пересекать границу и страховка вам нужна на 12 октября, вы можете оформить электронную ее версию 10 или 11 октября; если «Зеленая карта» нужна вам день в день — вы можете оформить только бумажный полис.

Поэтому водителям лучше заблаговременно позаботиться и купить полис онлайн. Это можно сделать в несколько кликов на Finance.ua. Так вы не будете переплачивать и не нужно будет стоять в очередях на границе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.