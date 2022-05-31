Как будут работать СЭП и банки 13 июня — Finance.ua

Как будут работать СЭП и банки 13 июня

Сегодня 14:28 — Казна и Политика

Как будут работать СЭП и банки 13 июня

В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье. Следовательно, праздничный день 12 июня (Троица), который приходится на воскресенье, не переносится.

Об этом сообщает Национальный банк.

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«Понедельник, 13 июня 2022 года — рабочий день, в частности для банковской системы. Межбанковские переводы через систему СЭП будут проводиться с 11 по 13 июня 2022 года включительно с датой банковского дня 13 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Регулятор напоминает, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут производить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

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