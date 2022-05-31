Как будут работать СЭП и банки 13 июня — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как будут работать СЭП и банки 13 июня

Сегодня 14:28Казна и Политика
76
Как будут работать СЭП и банки 13 июняКак будут работать СЭП и банки 13 июня
В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье. Следовательно, праздничный день 12 июня (Троица), который приходится на воскресенье, не переносится.
Об этом сообщает Национальный банк.
Читайте также
«Понедельник, 13 июня 2022 года — рабочий день, в частности для банковской системы. Межбанковские переводы через систему СЭП будут проводиться с 11 по 13 июня 2022 года включительно с датой банковского дня 13 июня 2022 года», — говорится в сообщении.
Регулятор напоминает, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут производить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Нацбанк «отпустил» валюту: что изменилось

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.