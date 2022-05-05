Как будут работать банки 9 мая: объяснение НБУ — Finance.ua
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Как будут работать банки 9 мая: объяснение НБУ

Сегодня 11:12Казна и Политика
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На период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Нацбанка Украины.
Из-за продолжения действия военного положения до 25 мая банки и система электронных платежей Национального банка (СЭП) будут работать в обычном режиме.
«Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года, включая дату банковского дня 9 мая 2022 года», — говорится в сообщении.
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НБУ указывает, что СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время, и все банки Украины, подключенные к системе, могут производить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.
По материалам: Finance.ua
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