Как бесплатно подключиться к сети интернет в бомбоубежищах — Finance.ua
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Как бесплатно подключиться к сети интернет в бомбоубежищах

Сегодня 15:48Личные финансы
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Как бесплатно подключиться к сети интернет в бомбоубежищахКак бесплатно подключиться к сети интернет в бомбоубежищах
В Украине есть возможность подключения к сети интернет в бомбоубежищах. Услуга бесплатная.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
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«В течение нескольких дней технический специалист компании свяжется с вами относительно подключения. Все услуги предоставляются бесплатно», — говорится в сообщении.
Подключиться можно через провайдера:
  • «Воля». Компания «Воля» вместе с «Дата Групп» подключают Wi-Fi и ТВ в Киеве или Киевской области в хранилищах и укрытиях. Обратитесь по электронной почте ukrytia@volia.com или оставьте заявку на платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua.
  • «Киевстар». Компания «Киевстар» обеспечивает подключение Wi-Fi по всей Украине. Чтобы подключить WI-FI в укрытии, следует обратиться с запросом по электронному адресу wifi@kyivstar.net, указав контакты и адрес подключения.

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По материалам: РБК-Україна
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