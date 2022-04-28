Как бесплатно подключиться к сети интернет в бомбоубежищах — Finance.ua

Как бесплатно подключиться к сети интернет в бомбоубежищах

Сегодня 15:48 — Личные финансы

Как бесплатно подключиться к сети интернет в бомбоубежищах

В Украине есть возможность подключения к сети интернет в бомбоубежищах. Услуга бесплатная.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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«В течение нескольких дней технический специалист компании свяжется с вами относительно подключения. Все услуги предоставляются бесплатно», — говорится в сообщении.

Подключиться можно через провайдера:

«Воля». Компания «Воля» вместе с «Дата Групп» подключают Wi-Fi и ТВ в Киеве или Киевской области в хранилищах и укрытиях. Обратитесь по электронной почте ukrytia@volia.com или оставьте заявку на платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua.

«Киевстар». Компания «Киевстар» обеспечивает подключение Wi-Fi по всей Украине. Чтобы подключить WI-FI в укрытии, следует обратиться с запросом по электронному адресу wifi@kyivstar.net, указав контакты и адрес подключения.

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