Кадровый голод: в каких сферах экономики наибольшая нехватка специалистов — Finance.ua

Кадровый голод: в каких сферах экономики наибольшая нехватка специалистов Сегодня 10:03

Кадровый голод: в каких сферах экономики наибольшая нехватка специалистов

В Государственном центре занятости назвали сферы экономики, где в 2024 году ощущался самый большой дефицит работников.

Там отмечают, что в 2024 году наибольший дефицит кадров в Украине был в сфере образования, там требовалось около 25 тысяч человек.

На втором месте — перерабатывающая промышленность — девять тысяч вакансий.

На третьем — сфера размещения и питания с тремя тысячами человек.

Что вызвало кадровый дефицит

«Основные причины дефицита кадров: сокращение предложения рабочей силы в результате военных действий, миграции населения, призыва мужчин и женщин на военную службу. Из-за существенных изменений в экономике обостряется структурная безработица. По многим профессиям наблюдается острый дефицит кадров, при этом люди, которые ищут работу, не обладают необходимыми умениями и навыками.

Кроме того, из-за призыва мужчин на военную службу, усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Если к началу войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%", — говорит заместитель директора Государственного центра занятости Станислав Павленко.

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В январе 2025 года наиболее ощутимый дефицит кадров снова был в сфере образования. Речь идет о 1,5 тысячах человек, в частности, в дошкольном образовании — 800 человек.

По состоянию на 19 февраля 2025 года на ресурсе «Единый портал вакансий», который объединяет данные Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов для поиска работы, размещалось 217 тысяч вакансий. Средний размер заработной платы в вакансиях на портале составляет 23 тысячи гривен, добавляют в центре.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствует аналитика GRC, несмотря на прогрессирующий дефицит кадров, с которым столкнулись украинские компании, многие специалисты жалуются на невостребованность и трудности с трудоустройством.

Компании не могут найти специалистов с необходимыми знаниями и навыками. Если еще несколько лет назад дефицит кадров касался преимущественно рабочих профессий, то сейчас компании отмечают проблему найма на все категории работников. Где украинцам труднее всего найти работу, а работодателям — специалистов?

Радіо Свобода По материалам:

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