Кабмин выделил еще 2 млрд грн на єПідтримку — Finance.ua
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Кабмин выделил еще 2 млрд грн на єПідтримку

Сегодня 11:27Казна и Политика
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Кабмин выделил еще 2 млрд грн на єПідтримкуКабмин выделил еще 2 млрд грн на єПідтримку
На заседании правительства 26 апреля было принято решение о выделении дополнительных двух миллиардов гривен на программу єПідтримка, что позволит произвести выплату еще более 300 тысячам граждан.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он также отметил, что в рамках этой программы государство уже выплатило пособие в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев.
«На эту программу мы направили более 23 млрд грн, однако часть людей, которые подавали заявки на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты», — уточнил Шмыгаль.
Напомним, в Министерстве экономики обещают завершить выплаты по программе єПідтримка всем, кто подал заявки до 1 апреля.

Справка Finance.ua:

  • ранее в ПриватБанке объяснили причины, почему украинцы не получили пособие в 6,5 тыс. грн по программе єПідтримка;
  • также в Минэкономики подготовили ответы на основные вопросы, касающиеся выплат.
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По материалам: Корреспондент.net
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