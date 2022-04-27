Кабмин выделил еще 2 млрд грн на єПідтримку — Finance.ua

Кабмин выделил еще 2 млрд грн на єПідтримку

Сегодня 11:27 — Казна и Политика

Кабмин выделил еще 2 млрд грн на єПідтримку

На заседании правительства 26 апреля было принято решение о выделении дополнительных двух миллиардов гривен на программу єПідтримка, что позволит произвести выплату еще более 300 тысячам граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что в рамках этой программы государство уже выплатило пособие в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев.

«На эту программу мы направили более 23 млрд грн, однако часть людей, которые подавали заявки на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты», — уточнил Шмыгаль.

Напомним, в Министерстве экономики обещают завершить выплаты по программе єПідтримка всем, кто подал заявки до 1 апреля.

Справка Finance.ua:

ранее в ПриватБанке объяснили причины, почему украинцы не получили пособие в 6,5 тыс. грн по программе єПідтримка;

также в Минэкономики подготовили ответы на основные вопросы, касающиеся выплат.

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