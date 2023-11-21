Кабмин утвердил финплан УЗ на 2024 год: прогнозируются убытки на 12,6 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин утвердил финплан УЗ на 2024 год: прогнозируются убытки на 12,6 миллиардов

Казна и Политика
6
Кабмин утвердил финплан УЗ на 2024 год: прогнозируются убытки на 12,6 миллиардов
Кабмин утвердил финплан УЗ на 2024 год: прогнозируются убытки на 12,6 миллиардов
Кабмин утвердил финансовый план «Укрзализныци» на 2024 год. Запланировано по итогу получить доход объемом 103,2 млрд грн, в частности, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) планируется в объеме 98,6 млрд грн. Убыток прогнозируется на уровне 12,6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
По словам председателя правления УЗ Евгения Лященко, финплан утвердили в рекордные сроки.
Читайте также
«Финплан на 2024 год не предусматривает привлечение средств из госбюджета, приоритет которого — финансирование обороноспособности страны. Нашей задачей и далее будут оставаться стабильное обеспечение перевозок пассажиров и грузов в условиях военного времени и финансирование необходимых инвестиций для поддержки и восстановления железнодорожной инфраструктуры за счет собственных средств и привлеченных средств международных финансовых институтов.
Кроме прочего, финплан предусматривает повышение заработной платы железнодорожникам, которая на сегодняшний день не соответствует их вкладу в обороноспособность и функционирование экономики Украины, если сравнивать с другими отраслями", — добавил Лященко.
При этом плановый объем платежей в государственный и местные бюджеты в 2024 году — 24 млрд грн, что на 5% больше, чем ожидается в 2023 году.
Читайте также
«Общие расходы запланированы в сумме 115,8 млрд грн, в частности, предусмотрен рост себестоимости реализуемой продукции на 13%, главным образом за счет необходимости повышения заработной платы и повышения тарифов на электроэнергию. EBITDA запланирована на уровне 11,8 млрд грн. Индекс рентабельности EBITDA составит 12%. В следующем году ожидается доход от грузовых перевозок в объеме 80,1 млрд грн и пассажирских перевозок — 9,3 млрд грн», — говорится в сообщении.
Указанный финплан был сформирован и представлен на рассмотрение еще в третьем квартале этого года, когда была полностью заблокирована работа портов.
Читайте также
«В настоящее время мы уже разработали свои предложения по выходу на безубыточность. В частности, учитывая тенденцию двух предыдущих месяцев этого года, сделан более оптимистичный репрогноз по грузоперевозкам. Также планируем унификацию тарифов: сделать их более прозрачными и привести к европейской модели. Продолжаем работу по оптимизации затрат», — объяснил руководитель УЗ.
В соответствии с утвержденным финпланом убытки прогнозируются на уровне 12,6 млрд грн, которые будут возмещены за счет разработанного плана выхода на безубыточность, добавили в УЗ.
«Освоение капитальных инвестиций запланировано в размере 38 млрд грн. Эти средства, в частности, будут направлены на восстановление поврежденной врагом инфраструктуры и строительство переходов со странами ЕС», — резюмировали в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.