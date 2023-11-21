Кабмин утвердил финплан УЗ на 2024 год: прогнозируются убытки на 12,6 миллиардов — Finance.ua

Кабмин утвердил финплан УЗ на 2024 год: прогнозируются убытки на 12,6 миллиардов Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Кабмин утвердил финплан УЗ на 2024 год: прогнозируются убытки на 12,6 миллиардов

Кабмин утвердил финансовый план «Укрзализныци» на 2024 год. Запланировано по итогу получить доход объемом 103,2 млрд грн, в частности, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) планируется в объеме 98,6 млрд грн. Убыток прогнозируется на уровне 12,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По словам председателя правления УЗ Евгения Лященко, финплан утвердили в рекордные сроки.

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«Финплан на 2024 год не предусматривает привлечение средств из госбюджета, приоритет которого — финансирование обороноспособности страны. Нашей задачей и далее будут оставаться стабильное обеспечение перевозок пассажиров и грузов в условиях военного времени и финансирование необходимых инвестиций для поддержки и восстановления железнодорожной инфраструктуры за счет собственных средств и привлеченных средств международных финансовых институтов.

Кроме прочего, финплан предусматривает повышение заработной платы железнодорожникам, которая на сегодняшний день не соответствует их вкладу в обороноспособность и функционирование экономики Украины, если сравнивать с другими отраслями", — добавил Лященко.

При этом плановый объем платежей в государственный и местные бюджеты в 2024 году — 24 млрд грн, что на 5% больше, чем ожидается в 2023 году.

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«Общие расходы запланированы в сумме 115,8 млрд грн, в частности, предусмотрен рост себестоимости реализуемой продукции на 13%, главным образом за счет необходимости повышения заработной платы и повышения тарифов на электроэнергию. EBITDA запланирована на уровне 11,8 млрд грн. Индекс рентабельности EBITDA составит 12%. В следующем году ожидается доход от грузовых перевозок в объеме 80,1 млрд грн и пассажирских перевозок — 9,3 млрд грн», — говорится в сообщении.

Указанный финплан был сформирован и представлен на рассмотрение еще в третьем квартале этого года, когда была полностью заблокирована работа портов.

«В настоящее время мы уже разработали свои предложения по выходу на безубыточность. В частности, учитывая тенденцию двух предыдущих месяцев этого года, сделан более оптимистичный репрогноз по грузоперевозкам. Также планируем унификацию тарифов: сделать их более прозрачными и привести к европейской модели. Продолжаем работу по оптимизации затрат», — объяснил руководитель УЗ.

В соответствии с утвержденным финпланом убытки прогнозируются на уровне 12,6 млрд грн, которые будут возмещены за счет разработанного плана выхода на безубыточность, добавили в УЗ.

«Освоение капитальных инвестиций запланировано в размере 38 млрд грн. Эти средства, в частности, будут направлены на восстановление поврежденной врагом инфраструктуры и строительство переходов со странами ЕС», — резюмировали в компании.

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Економічна Правда По материалам:

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