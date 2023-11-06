Выписали премий на 1,6 млн: бывшим руководителям Укрзализныци объявили подозрение — Finance.ua

Выписали премий на 1,6 млн: бывшим руководителям Укрзализныци объявили подозрение
Бывшего директора и первого заместителя филиала АО «Укрзализныця» разоблачили на выписке несогласованных миллионных премий за несуществующие работы.
Об этом информирует Бюро экономической безопасности.
«Служащие без согласования с членом правления АО „Укрзализныця“ подписали приказ о поощрении денежными средствами работников филиала за работы, которые они фактически не выполняли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это привело к растрате более чем в 1,6 млн грн.
В настоящее время экс-чиновникам объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
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