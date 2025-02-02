Кабмин разрешил бронировать 100% медицинских работников и прокуроров САП — Finance.ua

Кабмин разрешил бронировать 100% медицинских работников и прокуроров САП
Кабинет министров разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом говорится в постановлении Кабмина, а также в сообщении Минздрава.
Кто получит отсрочку
В частности, постановление дополнили пунктом, предусматривающим отсрочку от мобилизации для «медицинских работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрам крови, для которых работа в соответствующих заведениях является основным местом работы.
Также отсрочку получат лица, «занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры».
Что изменится для медучреждений
В Минздраве сообщили, что изменения касаются только медицинских работников, а для остальных работников медучреждений — ограничения остаются в силе.
Ранее медучреждения, признанные критически важными, могли забронировать лишь до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этой доли возможно было только по отдельному решению министра обороны.
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В Минздраве добавили, что решение о бронировании 100% медиков устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями, что уменьшает нагрузку как на больницы, так и на Министерство обороны.
«Таким образом больницы больше не тратят время и усилия на получение специальных разрешений, а министерство освобождается от необходимости рассматривать многочисленные отдельные запросы», — говорится в сообщении.
Напомним, ограниченно пригодным будет продлен срок повторного прохождения ВВК до 5 июня. Поэтому ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти медкомиссию до 5 февраля и не будут объявлять их в розыск.
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