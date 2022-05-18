Кабмин расширил список граждан, которые смогут получить деньги — Finance.ua
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Кабмин расширил список граждан, которые смогут получить деньги

Сегодня 10:00Личные финансы
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 17 мая расширили список граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций.
Ранее такие выплаты предусматривались только внутриперемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.
Теперь выплаты смогут получить и наши люди с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории.
Заявку на получение помощи можно подать на сайте «єДопомога» (edopomoga.gov.ua), а со временем такая возможность появится в Дії.

Справка Finance.ua:

  • ВПЛ еще 4 громад получат выплаты: обновленный перечень территорий в зоне боевых действий.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам: Finance.ua
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