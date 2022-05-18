Кабмин расширил список граждан, которые смогут получить деньги — Finance.ua

Кабмин расширил список граждан, которые смогут получить деньги

Сегодня 10:00 — Личные финансы

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 17 мая расширили список граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций.

Ранее такие выплаты предусматривались только внутриперемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

Теперь выплаты смогут получить и наши люди с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории.

Заявку на получение помощи можно подать на сайте «єДопомога» (edopomoga.gov.ua), а со временем такая возможность появится в Дії.

Справка Finance.ua:

Сохраняется ли право собственности на имущество, расположенное на временно оккупированных территориях.

ВПЛ еще 4 громад получат выплаты: обновленный перечень территорий в зоне боевых действий.

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