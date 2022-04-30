Кабмин расширил программу Доступные кредиты — Finance.ua

Кабмин расширил программу Доступные кредиты

Кабмин расширил программу Доступные кредиты

Правительство расширило программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Теперь ею могут воспользоваться и предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров Украины 29 апреля.

«Запуск программ кредитования под 0% помог многим бизнесам перезапустить свою работу. Кроме того, государственная программа финансового лизинга теперь будет иметь такие же условия, как и „5-7-9“. То есть максимально доступный лизинг. Все это нужно, чтобы люди и бизнес продолжали работать», — отметил Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

ранее Правительство расширило программу «5-7-9» на предприятия аграрного сектора. По словам Премьер-министра, аграрии уже получили кредиты на сумму около 15 млрд грн;

в целом с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 37 724 кредита на общую сумму 99,5 млрд. грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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