Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, за которую будет выплачиваться компенсация — Finance.ua

Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, за которую будет выплачиваться компенсация Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, за которую будет выплачиваться компенсация

Кабинет министров принял изменения в процедуру компенсации за поврежденное и уничтоженное войной жилье.

Об этом говорится в правительственном постановлении № 39 от 16 января.

В частности, устанавливается ограничение площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация, а именно:

не более 150 кв. м для квартиры,

не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

В Реестре поврежденного и уничтоженного имущества будут фиксировать площадь объекта разрушенного имущества, которая превышает максимальные ограничения площади для подсчета компенсации.

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«В дальнейшем площадь, по которой не была начислена компенсация, будет использована в случае подачи заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами», — говорится в тексте постановления.

Напомним, 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «еВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья.

Эти средства можно использовать для приобретения строительных материалов, оплаты строительных работ и услуг подрядчиков, которые имеют соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дія».

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С декабря были начаты выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости:

максимум 350 тыс. грн. для квартиры;

500 тыс. грн — для частного дома.

С 1 января 2024 года компенсацию за поврежденное жилье должны выплачивать украинцам, которые отремонтировали его за свой счет.

С 1 августа 2023 года в «Дія» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье.

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Компенсации будут выплачиваться единоличным владельцам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и размещается на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

С 27 декабря 2023 года началась выдача жилищных сертификатов в «Дія». Средняя цена компенсации за разрушенное жилье в целом по Украине составляет 2 млн грн.

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Економічна Правда По материалам:

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