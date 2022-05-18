Кабмин обязал "Укрбуд" направить в госбюджет дивиденды 3,3 млрд гривен из прибыли за 2021 — Finance.ua

Кабмин обязал "Укрбуд" направить в госбюджет дивиденды 3,3 млрд гривен из прибыли за 2021

Сегодня 17:18 — Казна и Политика

Кабмин обязал "Укрбуд" направить в госбюджет дивиденды 3,3 млрд гривен из прибыли за 2021

Кабинет Министров обязал государственное публичное акционерное общество «Строительная компания «Укрбуд» направить в государственный бюджет дивиденды в размере 3,329 млрд гривен, что составляет 100% прибыли за 2021 год.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 387 от 7 мая.

Также Кабмин поручил представить до 20 июня на рассмотрение общему собранию общества годовой отчет «Укрбуда» за 2021 год, включающий консолидированную финансовую отчетность и отчет правления за 2021 год.

Напомним, в марте Кабинет Министров поручил национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», акционерному обществу «Укргидроэнерго», строительной компании «Укрбуд» обеспечить в однодневный срок авансовое перечисление в полном объеме в государственный бюджет суммы годовых дивидендов, рассчитанной по базовому нормативу отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов — хозяйственной деятельности в 2021 году.

Справка Finance.ua:

«Укрбуд» приостановил строительные работы на своих объектах летом 2019-го;

«Киевгорстрой» взял на себя обязательства по завершению строительства объектов «Укрбуда» в конце 2019 года;

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