Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год — Finance.ua

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год Сегодня 09:04 — Казна и Политика

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, основными приоритетами которого является безопасность и оборона Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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«Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Вопреки всем вызовам и неопределенности, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны предоставляем вовремя», — говорится в сообщении.

Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн.

Приоритеты бюджета

Шмигаль отметил, что приоритет этого бюджета очень четкий — это оборона и безопасность страны. Все внутренние ресурсы снова будут направляться на эти клетки.

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На эти цели будет направлено не менее 2,22 трлн грн. Предполагается увеличение финансирования украинского оружия, техники и дронов.

Второй приоритет — социальная защита. Более 400 млрд грн выделено на социальные нужды, в частности, на индексацию пенсий и выплаты субсидий. На здравоохранение будет направлено 211 млрд грн, а на образование — почти 170 млрд грн.

Третий приоритет бюджета — поддержка регионов и бизнеса. Правительство продолжит оказывать помощь местным бюджетам через дотации и субвенции, а также будет поддерживать предпринимателей через программы льготного кредитования и грантов. Кроме того, предусмотрены средства на гуманитарное разминирование и программу «єОселя».

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«Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики», — сообщил Шмигаль.

Он отметил, что проект бюджета на 2025 год направлен на обеспечение устойчивости Украины и ее победу в условиях войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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