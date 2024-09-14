Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год — Finance.ua
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Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год

Казна и Политика
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Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год
Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год
Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, основными приоритетами которого является безопасность и оборона Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
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«Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Вопреки всем вызовам и неопределенности, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны предоставляем вовремя», — говорится в сообщении.
Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн.

Приоритеты бюджета

Шмигаль отметил, что приоритет этого бюджета очень четкий — это оборона и безопасность страны. Все внутренние ресурсы снова будут направляться на эти клетки.
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На эти цели будет направлено не менее 2,22 трлн грн. Предполагается увеличение финансирования украинского оружия, техники и дронов.
Второй приоритет — социальная защита. Более 400 млрд грн выделено на социальные нужды, в частности, на индексацию пенсий и выплаты субсидий. На здравоохранение будет направлено 211 млрд грн, а на образование — почти 170 млрд грн.
Третий приоритет бюджета — поддержка регионов и бизнеса. Правительство продолжит оказывать помощь местным бюджетам через дотации и субвенции, а также будет поддерживать предпринимателей через программы льготного кредитования и грантов. Кроме того, предусмотрены средства на гуманитарное разминирование и программу «єОселя».
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«Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики», — сообщил Шмигаль.
Он отметил, что проект бюджета на 2025 год направлен на обеспечение устойчивости Украины и ее победу в условиях войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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