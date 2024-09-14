Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год — Finance.ua

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год
Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, основными приоритетами которого является безопасность и оборона Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
«Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Вопреки всем вызовам и неопределенности, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны предоставляем вовремя», — говорится в сообщении.
Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн.
Приоритеты бюджета
Шмигаль отметил, что приоритет этого бюджета очень четкий — это оборона и безопасность страны. Все внутренние ресурсы снова будут направляться на эти клетки.
На эти цели будет направлено не менее 2,22 трлн грн. Предполагается увеличение финансирования украинского оружия, техники и дронов.
Второй приоритет — социальная защита. Более 400 млрд грн выделено на социальные нужды, в частности, на индексацию пенсий и выплаты субсидий. На здравоохранение будет направлено 211 млрд грн, а на образование — почти 170 млрд грн.
Третий приоритет бюджета — поддержка регионов и бизнеса. Правительство продолжит оказывать помощь местным бюджетам через дотации и субвенции, а также будет поддерживать предпринимателей через программы льготного кредитования и грантов. Кроме того, предусмотрены средства на гуманитарное разминирование и программу «єОселя».
Читайте также
«Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики», — сообщил Шмигаль.
Он отметил, что проект бюджета на 2025 год направлен на обеспечение устойчивости Украины и ее победу в условиях войны.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью