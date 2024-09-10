Гетманцев рассказал, как организаторы азартных игр наращивают темпы пополнения бюджета — Finance.ua

Гетманцев рассказал, как организаторы азартных игр наращивают темпы пополнения бюджета Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, как организаторы азартных игр наращивают темпы пополнения бюджета

За 8 месяцев текущего года имеем увеличение бюджетных поступлений в несколько раз. Так, с начала года игорный бизнес пополнил государственную казну на 11,7 млрд гривен, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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В поступлениях главными являются налог на прибыль — 63,6% и НДФЛ — 35,9%.

За последние 8 месяцев налога на прибыль уплачено 7,4 млрд гривен.

Это против 2,5 млрд гривен, которые игорный бизнес заплатил за аналогичный период 2023 года. Так что имеем рост в 3 раза! написал он.

Увеличились также поступления от НДФЛ: в 2024 году уплачено 4,2 млрд гривен против 3,1 млрд гривен в 2023 году.

Ранее он рассказал , на что больше всего выросли и уменьшились расходы сводного бюджета.

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Так, за первые 7 месяцев 2024 года расходы сводного бюджета (общий и спецфонд) составили 2 440,1 млрд грн, что на 8,8% (+197 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Против сопоставимого периода прошлого года больше всего выросли расходы на безопасность, правоохранительную деятельность и судебную власть — на 32,7% (+86,2 млрд грн).

Справка Finance.ua:

Ограничение карточных переводов усложнит деятельность теневой экономики, но может создать неудобства для легальных пользователей. Волонтеры, предприниматели, активно пользующиеся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С). Это решение вызвало значительный резонанс и имеет важные последствия для финансовой системы страны.

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