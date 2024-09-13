Сокращение расходов госбюджета составит 137 миллиардов в 2024 году — Пидласа — Finance.ua
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Сокращение расходов госбюджета составит 137 миллиардов в 2024 году — Пидласа

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Сокращение расходов госбюджета составит 137 миллиардов в 2024 году — Пидласа
Сокращение расходов госбюджета составит 137 миллиардов в 2024 году — Пидласа
Общее сокращение расходов в государственном бюджете 2024 года составит более 137 млрд грн.
Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
Из указанной суммы более 115 млрд — сокращение на обслуживании и погашении госдолга.
По словам главы комитета, фактически с 2022 года в Украине есть два бюджета: военный, покрываемый внутренними ресурсами (налогами, сборами и т. п.) и невоенный — дефицитный, который покрывают международные партнеры валютой.
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Депутат отметила, что подала поправку о дополнительном сокращении расходов на 628 млн грн в изменениях в бюджет 2024 года.
«Буду просить комитет сегодня ее поддержать и направить эти средства на лечение раненных военнослужащих», — написала она.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11 417 о внесении изменений в бюджет на 2024 год, которым увеличила расходы на оборону на около 500 миллиардов гривен.
По материалам:
Економічна Правда
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