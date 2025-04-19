К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев — Finance.ua

К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев Сегодня 20:20

К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев

Общее количество обращений в центры рекрутинга украинской армии достигло 50 615. В частности, на прошлой неделе специалисты центров предоставили 1 072 консультации.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.

Отмечается, 10143 гражданина уже стали кандидатами в Силы обороны и военнослужащими. В частности, за прошлую неделю такой статус получили 179 человек.

Сколько женщин присоединяется к войску

В Минобороны добавляют, что доля женщин среди всех обращений составляет 21%.

Больше всего потенциальных кандидаток обращается в трех областях:

Черновицкая — 43%

Хмельницкая — 39%

Винницкая — 37%.

В Минобороны напомнили, что с февраля 2024 года в Украине создано и работает 49 центров рекрутинга украинской армии, в том числе один онлайн-центр.

Они преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ, где можно получить консультации на условиях конфиденциальности.

На территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Справка Finance.ua:

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Теперь каждый военный имеет право самостоятельно назначить лицо, которое будет получать его денежное обеспечение в случае плена. Для этого необходимо составить соответствующее распоряжение, заверенное командиром или нотариусом. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего;

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