К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев — Finance.ua
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К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев

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К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев
К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев
Общее количество обращений в центры рекрутинга украинской армии достигло 50 615. В частности, на прошлой неделе специалисты центров предоставили 1 072 консультации.
Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.
Отмечается, 10143 гражданина уже стали кандидатами в Силы обороны и военнослужащими. В частности, за прошлую неделю такой статус получили 179 человек.
К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев

Сколько женщин присоединяется к войску

В Минобороны добавляют, что доля женщин среди всех обращений составляет 21%.
Больше всего потенциальных кандидаток обращается в трех областях:
  • Черновицкая — 43%
  • Хмельницкая — 39%
  • Винницкая — 37%.
К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев
В Минобороны напомнили, что с февраля 2024 года в Украине создано и работает 49 центров рекрутинга украинской армии, в том числе один онлайн-центр.
Они преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ, где можно получить консультации на условиях конфиденциальности.
На территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Справка Finance.ua:

  • в Вооруженных силах Украины с 1 мая обновляют программу базовой общей военной подготовки;
  • Теперь каждый военный имеет право самостоятельно назначить лицо, которое будет получать его денежное обеспечение в случае плена. Для этого необходимо составить соответствующее распоряжение, заверенное командиром или нотариусом. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего;
  • в военных частях ВСУ ввели новые должности — офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения, которые помогают военнослужащим как с оформлением необходимых документов, в частности, УБД, так и на всех стадиях лечения после ранений.
По материалам:
Finance.ua
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