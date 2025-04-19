К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев — Finance.ua

К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев
Общее количество обращений в центры рекрутинга украинской армии достигло 50 615. В частности, на прошлой неделе специалисты центров предоставили 1 072 консультации.
Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.
Отмечается, 10143 гражданина уже стали кандидатами в Силы обороны и военнослужащими. В частности, за прошлую неделю такой статус получили 179 человек.
Сколько женщин присоединяется к войску
В Минобороны добавляют, что доля женщин среди всех обращений составляет 21%.
Больше всего потенциальных кандидаток обращается в трех областях:
- Черновицкая — 43%
- Хмельницкая — 39%
- Винницкая — 37%.
В Минобороны напомнили, что с февраля 2024 года в Украине создано и работает 49 центров рекрутинга украинской армии, в том числе один онлайн-центр.
Они преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ, где можно получить консультации на условиях конфиденциальности.
На территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.
Справка Finance.ua:
- в Вооруженных силах Украины с 1 мая обновляют программу базовой общей военной подготовки;
- Теперь каждый военный имеет право самостоятельно назначить лицо, которое будет получать его денежное обеспечение в случае плена. Для этого необходимо составить соответствующее распоряжение, заверенное командиром или нотариусом. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего;
- в военных частях ВСУ ввели новые должности — офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения, которые помогают военнослужащим как с оформлением необходимых документов, в частности, УБД, так и на всех стадиях лечения после ранений.
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