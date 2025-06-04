К 2030-му количество трудоспособного населения сократится до 17,5 млн человек, — Минсоцполитики Сегодня 08:01

К 2030-му количество трудоспособного населения сократится до 17,5 млн человек, — Минсоцполитики

Украинский рынок труда переживает значительную трансформацию. Из-за полномасштабного вторжения и демографического кризиса сокращается и количество трудоспособного населения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Что показывает статистика

Если в 2024 году численность населения в возрасте 15−59 лет на территории, подконтрольной правительству Украины, составляла 18,6 млн человек, то уже через год она сократилась на полмиллиона.

Согласно прогнозам, в дальнейшем также ожидается уменьшение количества трудоспособных украинцев — до 17,5 млн человек в 2030 году.

Что это значит для бизнеса

Поиск квалифицированных кадров станет настоящим вызовом.

Как отмечают в Минсоцполитии, все чаще на собеседованиях будут встречаться опытные специалисты в возрасте 45−55+ и старше, а количество молодых специалистов будет уменьшаться. Соотношение 60+ к 20-летним+ будет составлять 3 к 1. А к 2040 году доля людей 60+ возрастет до 28,4%.

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Поэтому компаниям необходимо уже сегодня переосмысливать подходы к работе с командами.

Советы работодателям

Сделать ставку на эффективность

Оптимизировать рабочие процессы, внедрять инновации и повышать производительность.

Активно привлекать резервы

Обращать внимание на группы, которые часто остаются без внимания, но имеют значительный потенциал: внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью (где в ЕС работает 50%, а в Украине только 18%), опытных специалистов 50+, студентов, пенсионеров и ветеранов.

Развивать «экономику ухода»

Со старением населения будет расти спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми. Это открывает новые бизнес-ниши и помогает решить проблему занятости для многих.

«Государство готово поддержать бизнес в этом процессе, предлагая программы компенсации затрат на адаптацию рабочих мест и переобучение через Государственную службу занятости. Помним, что создание инклюзивного рынка труда — приоритет Стратегии демографического развития Украины к 2040 году, разработанного Минсоцполитики», — подытожили в министерстве.

По прогнозу ООН, демографическая ситуация в Украине может осложниться, если не ввести действенные политические меры. Аналитики предупреждают, что население может сократиться до 32 млн человек к 2050 году.

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