К 2030-му количество трудоспособного населения сократится до 17,5 млн человек, — Минсоцполитики — Finance.ua
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К 2030-му количество трудоспособного населения сократится до 17,5 млн человек, — Минсоцполитики

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К 2030-му количество трудоспособного населения сократится до 17,5 млн человек, — Минсоцполитики
К 2030-му количество трудоспособного населения сократится до 17,5 млн человек, — Минсоцполитики
Украинский рынок труда переживает значительную трансформацию. Из-за полномасштабного вторжения и демографического кризиса сокращается и количество трудоспособного населения.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Что показывает статистика

Если в 2024 году численность населения в возрасте 15−59 лет на территории, подконтрольной правительству Украины, составляла 18,6 млн человек, то уже через год она сократилась на полмиллиона.
Согласно прогнозам, в дальнейшем также ожидается уменьшение количества трудоспособных украинцев — до 17,5 млн человек в 2030 году.
К 2030-му количество трудоспособного населения сократится до 17,5 млн человек, — Минсоцполитики

Что это значит для бизнеса

Поиск квалифицированных кадров станет настоящим вызовом.
Как отмечают в Минсоцполитии, все чаще на собеседованиях будут встречаться опытные специалисты в возрасте 45−55+ и старше, а количество молодых специалистов будет уменьшаться. Соотношение 60+ к 20-летним+ будет составлять 3 к 1. А к 2040 году доля людей 60+ возрастет до 28,4%.
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Поэтому компаниям необходимо уже сегодня переосмысливать подходы к работе с командами.

Советы работодателям

  • Сделать ставку на эффективность
Оптимизировать рабочие процессы, внедрять инновации и повышать производительность.
  • Активно привлекать резервы
Обращать внимание на группы, которые часто остаются без внимания, но имеют значительный потенциал: внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью (где в ЕС работает 50%, а в Украине только 18%), опытных специалистов 50+, студентов, пенсионеров и ветеранов.
  • Развивать «экономику ухода»
Со старением населения будет расти спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми. Это открывает новые бизнес-ниши и помогает решить проблему занятости для многих.
«Государство готово поддержать бизнес в этом процессе, предлагая программы компенсации затрат на адаптацию рабочих мест и переобучение через Государственную службу занятости. Помним, что создание инклюзивного рынка труда — приоритет Стратегии демографического развития Украины к 2040 году, разработанного Минсоцполитики», — подытожили в министерстве.
По прогнозу ООН, демографическая ситуация в Украине может осложниться, если не ввести действенные политические меры. Аналитики предупреждают, что население может сократиться до 32 млн человек к 2050 году.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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