JPMorgan прогнозирует рост индекса S&P 500 на 10% к концу года — Finance.ua

JPMorgan прогнозирует рост индекса S&P 500 на 10% к концу года
Несмотря на то, что индекс S&P 500 снизился с начала 2022 года примерно на 7%, в JPMorgan по-прежнему оптимистично настроены относительно динамики рынка акций в этом году и ожидают роста индекса S&P 500 минимум на 10% до конца года.
В связи с этим он снизил цель по индексу S&P 500 на конец года с 5050 до 4900 пунктов.
Тем не менее, Коланович считает, что потенциал роста S&P 500 составляет как минимум 10% к концу года, причем большая часть этого роста будет отмечена во второй половине 2022 года.
Аналитик считает, что этому будет способствовать снижение макроэкономических и геополитических рисков во втором полугодии. Также Коланович не видит риска рецессии в США в ближайшее время.
S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включены 500 акционерных компаний США с наибольшей капитализацией. Список принадлежит компании Standard&Poor’s, она его и составляет. Впервые был рассчитан 4 марта 1957 года.