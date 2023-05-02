JPMorgan приобрел обанкротившийся First Republic Bank — Finance.ua

JPMorgan приобрел обанкротившийся First Republic Bank Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

JPMorgan приобрел обанкротившийся First Republic Bank

В США произошло третье с начала марта банкротство банка.

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций заявил, что установил контроль над First Republic Bank и назначил Федеральную корпорацию по страхованию вкладов управлять банком.

FDIC приняла заявку JPMorgan на активы банка. Поэтому JPMorgan Chase получает все депозиты First Republic, включая незастрахованные депозиты, и значительное большинство активов, сообщает CNBC.

Акции JPMorgan выросли на 2,6% на прерыночных торгах благодаря этой новости.

«В рамках соглашения 84 офиса First Republic Bank в восьми штатах снова откроются как филиалы JPMorgan Chase Bank, сегодня в обычное рабочее время», — говорится в заявлении FDIC.

Все вкладчики First Republic Bank станут вкладчиками JPMorgan Chase Bank и получат полный доступ ко всем своим депозитам.

«Это приобретение приносит незначительную пользу нашей компании в целом, оно приносит пользу акционерам, способствует дальнейшему продвижению нашей стратегии богатства и дополняет нашу существующую франшизу», — заявил глава и генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон.

Регуляторы США в попытках спасти First Republic вели переговоры, по меньшей мере, с тремя крупными банками: JPMorgan, Citizens и PNC.

После внезапного краха Silicon Valley Bank в марте внимание было сосредоточено на First Republic как самом слабом звене банковской системы США. Как и SVB, обслуживавший сообщество технологических стартапов, First Republic также являлся специализированным кредитором в Калифорнии. Он сосредотачивался на обслуживании богатых американцев, соблазняя их ипотечными кредитами с низкой ставкой в обмен на то, чтобы оставлять наличные деньги в банке.

Но эта модель потерпела крах после краха SVB, поскольку клиенты First Republic сняли депозиты на сумму более 100 миллиардов долларов. Учреждения с высокой долей незастрахованных депозитов, такие как SVB и First Republic, оказались уязвимыми, потому что клиенты боялись потерять сбережения в банке.

Отток депозитов заставил First Republic Bank взять значительные ссуды у Федеральной резервной системы для поддержки операций, что повлияло на маржу компании, поскольку стоимость ее финансирования сейчас намного выше. На First Republic приходилось 72% всех заимствований из учетного «окна» ФРС за последнее время.

Советники банка надеялись убедить крупнейшие банки США снова помочь First Republic. Одна из версий плана, обнародованного недавно, предусматривала просьбу к банкам платить ставки выше рыночных, облигации на балансе First Republic, что позволило бы привлечь капитал из других источников.

Но в конце концов банки, которые объединились в марте, чтобы влить 30 миллиардов долларов депозитов в First Republic, не смогли согласовать план спасения, и регуляторы приняли меры, завершив 38-летнюю деятельность банка.

Фінансовий клуб По материалам:

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