JPMorgan может потерять около 1 млрд долларов из-за вторжения рф в Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

JPMorgan может потерять около 1 млрд долларов из-за вторжения рф в Украину

Сегодня 19:16Фондовый рынок
103
Глава JPMorgan Джейми Даймон предупредил, что банк может потерять около 1 млрд долларов из-за вторжения россии в Украину. Банк с активами 3,7 трлн долларов обеспокоен вторичным воздействием войны на компании и страны.
Об этом сообщает Reuters.
В своем ежегодном письме акционерам председатель и главный исполнительный директор крупнейшего по размеру активов американского банка также призвал Соединенные Штаты увеличить свое военное присутствие в Европе и повторил призыв к ним разработать план обеспечения энергетической безопасности для себя и союзников.
Даймон не сообщил подробностей о сумме потенциальных убытков JPMorgan или сроках, но сказал, что банк обеспокоен вторичным воздействием российского вторжения в Украину на компании и страны.
«Америка должна быть готова к возможности затяжной войны в Украине с непредсказуемым исходом. Мы должны готовиться к худшему и надеяться на лучшее», — написал он.
Читайте также
Даймон обратился к отношениям между Соединенными Штатами и Китаем и сказал, что Соединенным Штатам следует модернизировать свою цепочку поставок, чтобы ограничить ее объем поставщиками в Соединенных Штатах или включить только «полностью дружественных союзников». Он призвал Соединенные Штаты присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), одному из крупнейших международных торговых соглашений в мире.
Это 17-е письмо Даймона на посту генерального директора. Хотя Даймон не единственный генеральный директор крупного американского банка, который пишет подобные письма, его письма стали обязательными для чтения среди элиты Уолл-стрит и политиков из-за того, как они отражают его политические и экономические идеи.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.