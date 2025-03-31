Изменится ли минимальная зарплата с апреля: что от нее зависит — Finance.ua

Изменится ли минимальная зарплата с апреля: что от нее зависит Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Изменится ли минимальная зарплата с апреля: что от нее зависит

Минимальная зарплата на год устанавливается в законе о государственном бюджете. Это оплата за простую неквалифицированную работу. На основе показателя минимальной зарплаты в Украине рассчитываются разные ставки и выплаты.

Минимальная зарплата в апреле 2025 года

Согласно закону Украины «О государственном бюджете» на 2025 год, гарантированная зарплата работника должна составлять не менее:

8000 грн в месячном размере;

в месячном размере; 48 грн в час — при почасовой работе.

Этот уровень государственной гарантии установлен на весь 2025 год и меняться не будет.

Если зарплата работника меньше минимальной, работодатель должен произвести доплату, чтобы сумма выплаты соответствовала установленному законом минимальному уровню. В случае невыполнения работником месячной нормы труда ему выплачивается заработок, пропорциональный фактически отработанному времени.

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На какие выплаты работникам влияет размер минимальной зарплаты

Размер минимальной зарплаты (далее — МЗП) используют для расчета:

предельного размера суточных при командировке по Украине — 800 грн (0,1 МЗП);

компенсаций за вред здоровью — страховые выплаты;

расчета оплаты дополнительных выходных дней;

единого социального взноса в Пенсионный фонд — 22% от минималки;

суммы больничных и декретных — не должна превышать размер максимальной величины базы начисления ЕСВ, с которой уплачивался этот взнос, то есть 160 тыс. грн (20 МЗП); минимальный размер декретных в день — 262,81 грн;

штрафов за нарушение трудового законодательства;

суммы не облагаемого налогом дохода в виде подарков — 2000 грн (25% МЗП);

единого налога для ФЛП II группы — 1600 грн (20% МЗП);

предельного объема годового дохода для ФЛП-упрощенцев I-III группы;

минимального уставного капитала компаний;

налоговой социальной льготы;

налогообложения доходов физических лиц от продажи недвижимости;

процедуры банкротства.

Напомним, в 2025 году в Украине не запланировано повышение социальных выплат и пенсий. Однако в марте произошла ежегодная индексация пенсий, во время которой большинство пенсионеров выплаты увеличили на 11,5%.

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Напомним, с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года минимальная зарплата составляла 6500 грн, то есть не увеличивалась.

А вот с 1 октября 2022 до конца 2022 года она выросла на 200 гривен, ее размер составлял 6700 гривен.

Такое значение продержалось до 31 декабря 2023, а уже с 1 января 2024 размер минималки составлял 7100 гривен.

Однако с 1 апреля 2024 г. она выросла до 8000 гривен.

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