Изменится ли минимальная зарплата с апреля: что от нее зависит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Изменится ли минимальная зарплата с апреля: что от нее зависит

Казна и Политика
35
Изменится ли минимальная зарплата с апреля: что от нее зависит
Изменится ли минимальная зарплата с апреля: что от нее зависит
Минимальная зарплата на год устанавливается в законе о государственном бюджете. Это оплата за простую неквалифицированную работу. На основе показателя минимальной зарплаты в Украине рассчитываются разные ставки и выплаты.

Минимальная зарплата в апреле 2025 года

Согласно закону Украины «О государственном бюджете» на 2025 год, гарантированная зарплата работника должна составлять не менее:
  • 8000 грн в месячном размере;
  • 48 грн в час — при почасовой работе.
Этот уровень государственной гарантии установлен на весь 2025 год и меняться не будет.
Если зарплата работника меньше минимальной, работодатель должен произвести доплату, чтобы сумма выплаты соответствовала установленному законом минимальному уровню. В случае невыполнения работником месячной нормы труда ему выплачивается заработок, пропорциональный фактически отработанному времени.
Читайте также

На какие выплаты работникам влияет размер минимальной зарплаты

Размер минимальной зарплаты (далее — МЗП) используют для расчета:
  • предельного размера суточных при командировке по Украине — 800 грн (0,1 МЗП);
  • компенсаций за вред здоровью — страховые выплаты;
  • расчета оплаты дополнительных выходных дней;
  • единого социального взноса в Пенсионный фонд — 22% от минималки;
  • суммы больничных и декретных — не должна превышать размер максимальной величины базы начисления ЕСВ, с которой уплачивался этот взнос, то есть 160 тыс. грн (20 МЗП); минимальный размер декретных в день — 262,81 грн;
  • штрафов за нарушение трудового законодательства;
  • суммы не облагаемого налогом дохода в виде подарков — 2000 грн (25% МЗП);
  • единого налога для ФЛП II группы — 1600 грн (20% МЗП);
  • предельного объема годового дохода для ФЛП-упрощенцев I-III группы;
  • минимального уставного капитала компаний;
  • налоговой социальной льготы;
  • налогообложения доходов физических лиц от продажи недвижимости;
  • процедуры банкротства.
Напомним, в 2025 году в Украине не запланировано повышение социальных выплат и пенсий. Однако в марте произошла ежегодная индексация пенсий, во время которой большинство пенсионеров выплаты увеличили на 11,5%.
Читайте также
Напомним, с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года минимальная зарплата составляла 6500 грн, то есть не увеличивалась.
А вот с 1 октября 2022 до конца 2022 года она выросла на 200 гривен, ее размер составлял 6700 гривен.
Такое значение продержалось до 31 декабря 2023, а уже с 1 января 2024 размер минималки составлял 7100 гривен.
Однако с 1 апреля 2024 г. она выросла до 8000 гривен.
Получить деньги до зарплаты можно у нас на сайте, вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Кредит онлайн на карту

По материалам:
Zaxid.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems