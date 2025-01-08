Как менялась минимальная зарплата в Украине за последние 10 лет — Finance.ua

Как менялась минимальная зарплата в Украине за последние 10 лет Сегодня 21:02 — Личные финансы

Как менялась минимальная зарплата в Украине за последние 10 лет, freepik

Согласно Государственному бюджету Украины на 2025 год, минимальная заработная плата установлена ​​на уровне 8000 грн в месяц. Этот показатель останется неизменным в течение всего года. Размер многих социальных выплат (например, пособий по безработице, декретных) рассчитывается от минимальной зарплаты. Ее размер влияет на расчет налогов и сборов.

Факты ICTV рассказали , как росла минимальная зарплата в Украине за последние 10 лет.

На начало 2015 года минимальная заработная плата составила 1218 гривен, но уже с 1 сентября 2015 года ее размер вырос до 1378 гривен. Эта цифра держалась до 30 апреля 2016 года. С 1 мая 2016 года размер минимальной заработной платы вырос до 1450 гривен. С 1 декабря 2016 года размер заработной платы составил 1600 гривен. Уже через месяц, а именно с 1 января 2017 года, минимальную заработную плату повысили до 3200 гривен. Именно на таком уровне она держалась до конца 2017 года.

Инфографика: Факты ICTV

С 1 января 2018 г. минимальная зарплата выросла на 523 гривны и составила 3723 грн. Именно такая цифра содержалась до конца 2018 года, а уже с 1 января 2019 она выросла на 450 грн и составила 4173 грн. Размер минималки не менялся до 31 декабря 2019 года, а уже с 1 января 2020-го он составлял 4723 гривны и вырос на 550 гривен. Такой размер сохранялся до 31 августа 2020, а уже с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2020 года минимальная заработная составила 5000 гривен, то есть выросла на 277 гривен.

Существенный скачок произошел с 1 января 2021 года, ведь минималка выросла сразу на 1000 грн, а ее размер достиг 6000 гривен. Именно на таком уровне она держалась до 30 ноября 2021, а с 1 декабря и до конца 2021 года размер минимальной зарплаты составлял 6500 гривен.

С 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года минимальная зарплата составляла 6500 грн, то есть не увеличивалась. А вот с 1 октября 2022 до конца 2022 года она выросла на 200 гривен, ее размер составлял 6700 гривен. Такое значение продержалось до 31 декабря 2023 года, а уже с 1 января 2024 года размер минималки составлял 7100 гривен. Однако с 1 апреля 2024 годна она выросла до 8000 гривен. В настоящее время в Украине размер минимальной зарплаты находится на уровне 8000 гривен.

Если оценивать, как менялась минималка в Украине за последние 10 лет, то наибольший скачок в размере зарплат произошел именно в 2016—2017 годах. Тогда она выросла сразу в два раза — с 1600 до 3200 грн. Также существенный рост заработной платы, а именно на 20%, произошел в 2021 году.

ICTV По материалам:

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