Из-за жары урожай кукурузы в Украине может сократиться на 35% — Finance.ua
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Из-за жары урожай кукурузы в Украине может сократиться на 35%

Казна и Политика
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Сложные погодные условия оказывают негативное влияние на будущий урожай кукурузы в Украине. Об этом GrowHow сообщили во Всеукраинском аграрном совете (ВАР).
Аналитики сельхозкооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР, отметили, что в этом году возможно повторение 2020 г., когда урожай кукурузы, а также подсолнечника из-за засухи сократился на 35%. Этот факт заставляет некоторых импортеров запасаться кукурузой, пока она дешеваz.
По информации специалистов, запасы продуктивной влаги сейчас очень низкие. Несмотря на то, что прогнозируется понижение температуры, отсутствие осадков негативно отразится на развитии этих сельхозкультур. Сейчас, в частности, кукуруза начинает цвести, закладывается основа урожайности. И без осадков ситуация может быть достаточно критичной.
Сегодня спрос на кукурузу в мире вырос, поскольку румынская кукуруза из-за жары «сгорела». Приблизительно от 15% до 30% посевных площадей кукурузы в Румынии потеряно. В прошлый понедельник румынская кукуруза стоила на ФОБе $190−192 за тонну, а вчера она стоила уже $200−202, то есть цена выросла на $10 за неделю.
Украинская кукуруза на экспортном рынке подорожала на $3−4. Возобновился спрос, европейские импортеры начали формировать запасы. Как объяснили аналитики, Египет начинает контрактовать кукурузу — здесь украинские производители могут конкурировать с американской и аргентинской кукурузой. Вчера ценник был $170−172 за тонну, и если погодные риски будут сохраняться, в августе мы можем видеть ценник $180 за кукурузу старого урожая.
По материалам:
Finance.ua
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