Из-за беженцев из Украины в Польше самая низкая безработица за последние 32 года — Finance.ua
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Из-за беженцев из Украины в Польше самая низкая безработица за последние 32 года

Личные финансы
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Из-за беженцев из Украины в Польше самая низкая безработица за последние 32 года
Из-за беженцев из Украины в Польше самая низкая безработица за последние 32 года
В Польше уровень безработицы в июле составил 4,9%, что является самым низким показателем за последние 32 года, то есть за все время с момента падения коммунизма и начала рыночных реформ в стране.
Об этом сообщили в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal с ссылкой на Министерство семьи и социальной политики Республики Польша.
«С начала полномасштабной войны в Польше трудоустроились 372 тысячи украинских беженцев. Больше всего из них работает в воеводствах: Мазовецком (82,8 тыс.), Нижнесилезском (39,5 тыс.), Лодзком (36,4 тыс.), Великопольском (34,5 тыс.)», — говорится в сообщении.
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Вместе с тем генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич подчеркнул, что по сравнению с 2021 годом спрос на вакансии в агентстве со стороны поляков увеличился на 9%, даже на позиции, традиционно занимавшиеся работниками из Украины. Этому росту несколько объяснений: подорожание жизни в Польше, высокая инфляция (по прогнозу Еврокомиссии, годовая инфляция в Польше составит 12,2%) и рост ставок по ипотеке.
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«Также мы замечаем, что поляки начинают осваивать работы, на которые раньше почти не обращали внимания, например, работа в пищевой промышленности и в логистике. Определенный парадокс в том, что при условных сложностях для экономики обычно уровень безработицы растет, при этом мы видим обратный процесс, когда уровень безработицы рекордно сокращается», — добавил Богдевич.
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По материалам:
УНІАН
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