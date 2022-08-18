Из Одесского порта вышло еще одно судно с зерном — Finance.ua

Из Одесского порта вышло еще одно судно с зерном Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Сегодня, 18 августа, из порта «Черноморск» вышло еще одно судно с продовольствием.

Об этом сказано в сообщении министерства национальной обороны Турции.

«Судно MARIA вышло из порта „Черноморск“ с грузом кукурузы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще четыре корабля отправятся в Украину за зерном.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о «зерновом Коридоре». Согласно подписанному соглашению, рф обязалась не стрелять по портам.

В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день рф ударила крылатыми ракетами «Калибр» по порту Одессы.

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