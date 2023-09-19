Из Латвии планируют депортировать до 4 тысяч россиян — Finance.ua

Из Латвии планируют депортировать до 4 тысяч россиян Сегодня 18:30 — Мир

Из Латвии планируют депортировать до 4 тысяч россиян

Латвия собирается выслать из страны несколько тысяч граждан российской федерации, которые не смогли сдать экзамен на знание латышского языка.

Об этом заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе, передает Delfi

Уведомления с просьбой покинуть страну 3600 россиян получат уже на следующей неделе. У них будет 3 месяца, чтобы выполнить требование местных властей.

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«Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено уведомление о том, что им — их наберется примерно 3600 — придется покинуть Латвию. В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться — мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что все сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен», — рассказывает Майра Розе.

Есть еще одна категория россиян, о которой рассказала представитель УДГМ. Речь о тех, кто надеялся на Конституционный суд и верил, что на самом деле никаких депортаций не будет. Теперь эти граждане потеряют вид на жительство и будут вынуждены переехать обратно на родину.

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«Эти люди смогут попытаться получить разрешение без послаблений — как любой другой гражданин россии, а не давний житель Латвии», — продолжила Майра Розе.

До начала сентября граждане российской федерации, проживающие в Латвии, должны были доказать с помощью экзамена знание латышского языка.

В настоящее время под действие нового закона попадает около 25 тысяч россиян. 14 тысяч из них подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии, около 1000 подали заявление на получение вида на жительство, а еще 6700 повторно собираются сдать экзамен.

На этой неделе местный Сейм продлил срок и предусмотрел двухлетний переходный период, однако это касается только тех граждан, которые хотя бы попытались сдать языковой экзамен. Все остальные подлежат депортации.

От экзамена по латышскому языку будут освобождены те граждане, которые достигли 75-летнего возраста.

Фокус По материалам:

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