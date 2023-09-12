Латвия планирует закрыть пункт пропуска на границе с беларусью: открытым останется один — Finance.ua
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Латвия планирует закрыть пункт пропуска на границе с беларусью: открытым останется один

Мир
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Латвия планирует закрыть пункт пропуска на границе с беларусью: открытым останется один
Латвия планирует закрыть пункт пропуска на границе с беларусью: открытым останется один
Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предлагает правительству закрыть пункт пропуска на границе с беларусью из-за наплыва нелегалов.
Об этом сообщает Rus.LSM.
Отмечается, что за последнюю неделю количество попыток нелегального пересечения границы Латвии со стороны республики беларусь значительно возросло. Поэтому начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предлагает правительству закрыть пограничный пункт в Силене. Открытым остается только один пограничный пункт — у Патерниеки.
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Пуятс отметил, что ситуация на прошлой неделе выдалась, «наверное, самой напряженной за все три года начиная с 2021-го». По его словам, за неделю незаконно пересечь границу с Латвией пытались 892 персоны, не считая тех, кому могло повезти, и их не поймали — хоть на охрану границы и брошены большие кадровые ресурсы самой Пограничной охраны, Национальных вооруженных сил и Госполиции.
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Глава Госпогранохраны подчеркнул, что Латвия для организаторов потока нелегалов, стремящихся проникнуть в ЕС — сейчас цель номер один: очевидно, режиму Александра Лукашенко была поставлена ​​такая задача направить давление нелегальной миграции именно сюда.
Если ситуация не улучшится, следующим шагом станет закрытие границы с беларусью.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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