В Литве заметили увеличение контрабанды после закрытия границ с беларусью — Finance.ua

В Литве заметили увеличение контрабанды после закрытия границ с беларусью Сегодня 18:30 — Мир

В Литве заметили увеличение контрабанды после закрытия границ с беларусью

В Литву увеличилось количество контрабандных грузов после того, как страна закрыла пункты пропуска на границе с беларусью.

Об этом сообщает криминальная таможня страны.

По словам представителя Уголовной таможни Гедиминаса Куликаускаса, на период конца лета в Литве задержано столько контрабанды, сколько за весь прошлый год.

«Потоки увеличились, количество перевозимой контрабанды увеличилось. Если раньше в тягаче везли 1000 или 2000 коробок, то сейчас такое происходит ежедневно. Миллион пачек за раз — сейчас находят 1−2 и даже три раза в месяц, раньше такое количество задерживали три раза в год», — добавил он.

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Куликаускас отметил, что поскольку возможности ввоза сократились из-за меньшего количества пунктов пропуска, контрабандисты пытаются пролезть в оставшиеся пункты и ввезти как можно больше.

«Здесь работает криминальная разведка, рентген, анализ рынка, с помощью которого мы можем расшифровать так называемые факторы риска, которые определяют, подозрительный груз или нет. Все это помогает нам задержать большое количество контрабанды», — отметил представитель Уголовной таможни.

«Контрабанду везет соседняя страна, на которую мы не можем влиять, в частности, на производственные мощности, которыми заполняют Литву и рынок Западной Европы. Там наше влияние ограничено, но в Литве мы действуем довольно эффективно», — добавил Куликаускас.

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Економічна Правда По материалам:

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