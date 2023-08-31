В Литве заметили увеличение контрабанды после закрытия границ с беларусью — Finance.ua
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В Литве заметили увеличение контрабанды после закрытия границ с беларусью

Мир
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В Литве заметили увеличение контрабанды после закрытия границ с беларусью
В Литве заметили увеличение контрабанды после закрытия границ с беларусью
В Литву увеличилось количество контрабандных грузов после того, как страна закрыла пункты пропуска на границе с беларусью.
Об этом сообщает криминальная таможня страны.
По словам представителя Уголовной таможни Гедиминаса Куликаускаса, на период конца лета в Литве задержано столько контрабанды, сколько за весь прошлый год.
«Потоки увеличились, количество перевозимой контрабанды увеличилось. Если раньше в тягаче везли 1000 или 2000 коробок, то сейчас такое происходит ежедневно. Миллион пачек за раз — сейчас находят 1−2 и даже три раза в месяц, раньше такое количество задерживали три раза в год», — добавил он.
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Куликаускас отметил, что поскольку возможности ввоза сократились из-за меньшего количества пунктов пропуска, контрабандисты пытаются пролезть в оставшиеся пункты и ввезти как можно больше.
«Здесь работает криминальная разведка, рентген, анализ рынка, с помощью которого мы можем расшифровать так называемые факторы риска, которые определяют, подозрительный груз или нет. Все это помогает нам задержать большое количество контрабанды», — отметил представитель Уголовной таможни.
«Контрабанду везет соседняя страна, на которую мы не можем влиять, в частности, на производственные мощности, которыми заполняют Литву и рынок Западной Европы. Там наше влияние ограничено, но в Литве мы действуем довольно эффективно», — добавил Куликаускас.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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