Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с беларусью — Finance.ua
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Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с беларусью

Мир
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Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с беларусью
Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с беларусью
Литва намерена закрыть еще два пункта пропуска на границе с беларусью. Отметим, что недавно страна уже закрыла два из шести КПП на границе.
Об этом сообщает LRT.
«Министерство внутренних дел предложит закрыть еще два пункта. Это пограничные пункты пропуска «Лаворишкес» и «Райгард», — сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
По словам министра, закрытие еще двух пунктов пропуска направлено на то, чтобы перенаправить пропускную способность и снизить масштабы контрабанды через границу.
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«Первый аспект этого связан с потребностью в офицерах. Дело в том, что сегодня, в ситуации, которая сложилась на нашей границе, нам нужно как можно больше офицеров на зеленой границе… И второй аспект — это проблема контрабанды», — сказала она.
Белотайте отметила, что границы Литвы, Латвии и Польши с беларусью могут быть закрыты в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов.
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По ее словам, критериев для необходимости закрытия границ два.
«Во-первых, это вооруженный инцидент или инциденты на границе одной из стран. Этот инцидент должен быть представляющим серьезную угрозу национальной безопасности наших стран. Второй критерий — это организованное массовое проникновение нелегальных мигрантов через границу одного из государств», — сказала она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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