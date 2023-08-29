Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с беларусью — Finance.ua

Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с беларусью Сегодня 09:45 — Мир

Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с беларусью

Литва намерена закрыть еще два пункта пропуска на границе с беларусью. Отметим, что недавно страна уже закрыла два из шести КПП на границе.

Об этом сообщает LRT

«Министерство внутренних дел предложит закрыть еще два пункта. Это пограничные пункты пропуска «Лаворишкес» и «Райгард», — сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По словам министра, закрытие еще двух пунктов пропуска направлено на то, чтобы перенаправить пропускную способность и снизить масштабы контрабанды через границу.

Читайте также Украина и 7 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси

«Первый аспект этого связан с потребностью в офицерах. Дело в том, что сегодня, в ситуации, которая сложилась на нашей границе, нам нужно как можно больше офицеров на зеленой границе… И второй аспект — это проблема контрабанды», — сказала она.

Белотайте отметила, что границы Литвы, Латвии и Польши с беларусью могут быть закрыты в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов.

Читайте также В Эстонии хотят запретить гражданам рф и беларуси голосовать на местных выборах

По ее словам, критериев для необходимости закрытия границ два.

«Во-первых, это вооруженный инцидент или инциденты на границе одной из стран. Этот инцидент должен быть представляющим серьезную угрозу национальной безопасности наших стран. Второй критерий — это организованное массовое проникновение нелегальных мигрантов через границу одного из государств», — сказала она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.