Итоги кампании по декларации доходов: украинцы задекларировали 114,4 млрд грн за 2022 год — Finance.ua

Итоги кампании по декларации доходов: украинцы задекларировали 114,4 млрд грн за 2022 год Сегодня 13:29 — Личные финансы

Итоги кампании по декларации доходов: украинцы задекларировали 114,4 млрд грн за 2022 год

Декларации о доходах за 2022 год подали около 170 тыс. украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«По итогам кампании декларирования доходов граждан в 2023 году подано 169,9 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах», — говорится в сообщении.

Сколько задекларировали

Сумма задекларированного дохода составила 114,4 млрд грн, прирост к факту прошлого года — 16,2 млрд грн или 116,5 процента.

Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 2,7 млрд грн, по военному сбору задекларированные налоговые обязательства составляют 0,5 млрд грн.

Напомним, налоговую декларацию об имущественном положении и доходах) подают:

физические лица — предприниматели (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность — до 01 мая года, следующего за отчетным;

граждане, у которых возникает обязанность по подаче налоговой декларации — до 1 мая года, следующего за отчетным;

Справка Finance.ua:

Государственная налоговая служба Украины разработала новый сервис — «Калькулятор налога на имущество». Он предоставляет возможность гражданам самостоятельно осуществлять на вебпортале ГНС расчет сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и платы за землю с физических лиц;

в Украине до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%; кроме того, вернут документальные проверки и штрафы;

Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило новые функции в приложении для тех, кто подает данные для декларации, что поможет сократить время ее заполнения.



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