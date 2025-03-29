Итальянцам предлагают 100 тысяч евро за поселение в горных городках: условия — Finance.ua

Итальянцам предлагают 100 тысяч евро за поселение в горных городках: условия Сегодня 18:22 — Мир

Итальянцам предлагают 100 тысяч евро за поселение в горных городках: условия

В регионе Тренто на севере Италии будут платить по 100 тысяч евро итальянцам, готовым поселиться в горных городках. Те, кто согласится на предложение, должны прожить в регионе 10 лет или сдать жилье в аренду на этот период.

Об этом пишет CNN.

Речь идет о регионе, где горный массив Доломиты встречается с Альпами. Для этого проекта рассматривают 33 города, которые находятся фактически «на грани вымирания», поскольку количество пустующих и заброшенных домов превышает количество заселенных.

Это может быть город, котором всё население — пожилые люди, что привело к закрытию школ или даже к отсутствию продуктовых магазинов и АЗС.

Окончательно инициативу должны утвердить в ближайшие недели.

Участникам проекта будут выплачиваться 80 тысяч евро на ремонт жилья и еще 20 тысяч евро на приобретение недвижимости.

Цель программы

В отличие от распространенной в других регионах практики, где дома продают за 1 евро, в Тренто было выделено 10 миллионов евро на гранты на ближайшие два года.

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Благодаря грантам планируют стимулировать покупку и реконструкцию уже имеющейся недвижимости. Власти надеются также, что это направит дополнительные средства в строительную отрасль.

«Цель состоит в том, чтобы возродить местные общины и способствовать территориальному единению», — сказал Маурицио Фугатти, президент Тренто.

Условия участия

Желающие могут приобрести только три единицы недвижимости, то есть никто не может прийти и скупить всё селение.

Кроме того, заявки на участие в программе запретили подавать местным в возрасте до 45 лет, которые уже проживают там. То есть, жители не смогут подавать заявки на ремонт домов, в которых живут. Проект предназначен только для заброшенных домов.

«Инициатива предназначена для тех муниципалитетов, которые, согласно статистическому анализу, понесли значительную потерю населения за последнее десятилетие. Это территории, которые, сохраняя сильную культурную и ландшафтную идентичность, претерпели постепенное уменьшение количества жителей», — объяснил Никола Теофило, который пишет для сайта недвижимости Immobiliare News.

Он также отметил, что многие из этих сел расположены в горных или долинных местностях, где повседневная жизнь может быть труднее из-за удаленности от основных служб.

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