Итальянцам предлагают 100 тысяч евро за поселение в горных городках: условия — Finance.ua
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Итальянцам предлагают 100 тысяч евро за поселение в горных городках: условия

Мир
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Итальянцам предлагают 100 тысяч евро за поселение в горных городках: условия
Итальянцам предлагают 100 тысяч евро за поселение в горных городках: условия
В регионе Тренто на севере Италии будут платить по 100 тысяч евро итальянцам, готовым поселиться в горных городках. Те, кто согласится на предложение, должны прожить в регионе 10 лет или сдать жилье в аренду на этот период.
Об этом пишет CNN.
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Речь идет о регионе, где горный массив Доломиты встречается с Альпами. Для этого проекта рассматривают 33 города, которые находятся фактически «на грани вымирания», поскольку количество пустующих и заброшенных домов превышает количество заселенных.
Это может быть город, котором всё население — пожилые люди, что привело к закрытию школ или даже к отсутствию продуктовых магазинов и АЗС.

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Окончательно инициативу должны утвердить в ближайшие недели.
Участникам проекта будут выплачиваться 80 тысяч евро на ремонт жилья и еще 20 тысяч евро на приобретение недвижимости.

Цель программы

В отличие от распространенной в других регионах практики, где дома продают за 1 евро, в Тренто было выделено 10 миллионов евро на гранты на ближайшие два года.
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Благодаря грантам планируют стимулировать покупку и реконструкцию уже имеющейся недвижимости. Власти надеются также, что это направит дополнительные средства в строительную отрасль.
«Цель состоит в том, чтобы возродить местные общины и способствовать территориальному единению», — сказал Маурицио Фугатти, президент Тренто.

Условия участия

Желающие могут приобрести только три единицы недвижимости, то есть никто не может прийти и скупить всё селение.
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Кроме того, заявки на участие в программе запретили подавать местным в возрасте до 45 лет, которые уже проживают там. То есть, жители не смогут подавать заявки на ремонт домов, в которых живут. Проект предназначен только для заброшенных домов.
«Инициатива предназначена для тех муниципалитетов, которые, согласно статистическому анализу, понесли значительную потерю населения за последнее десятилетие. Это территории, которые, сохраняя сильную культурную и ландшафтную идентичность, претерпели постепенное уменьшение количества жителей», — объяснил Никола Теофило, который пишет для сайта недвижимости Immobiliare News.
Он также отметил, что многие из этих сел расположены в горных или долинных местностях, где повседневная жизнь может быть труднее из-за удаленности от основных служб.

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