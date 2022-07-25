IT-школы — резиденты Дія.City — не будут платить НДС — Finance.ua

IT-школы — резиденты Дія.City — не будут платить НДС Сегодня 09:15 — Личные финансы

Как сообщили в Минцифры, IT-школы, являющиеся резидентами Дія.City, больше не будут уплачивать НДС.

«Благодаря этому в Украине появится больше возможностей для развития неформального IT-образования, которое станет более качественным и доступным для украинцев. А также создастся больше высококвалифицированных кадров и ускорится развитие IT-отраслей», — говорится в сообщении.

Как написал глава Минцифры Михаил Федоров: «Это важная часть реформы IT-образования. Освобождение edtech-рынка от НДС предоставит компаниям больше возможностей для развития, у них будет больше ресурсов для масштабирования. По подсчетам экспертов, к 2030 году украинскому IT-сектору понадобится как минимум 500-600 тысяч специалистов, поэтому наш приоритет — обеспечить качественным образованием людей, которые хотят работать в IT. Продолжаем реформировать IT-образование, чтобы в Украине появилось больше крутых айтишников.»

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в скором времени в Украине может появиться еще один необанк — «Дія Банк». Сообщалось, что ключевая цель — привлечь как можно больше украинцев к механизму соцвыплат с помощью карт.

Михаил Федоров впоследствии прокомментировал это.

«Увидел много новостей о том, что якобы Минцифры работает над собственным банком. Во времена развития Mono, Sense, А-Банк , Спортбанк — в этом просто нет потребности. Государство никогда не сделает что-нибудь покруче. Сервисы для финтеха — да, здесь win-win. Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ», — заявил Федоров.

Справка Finance.ua:

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как мы кормим чиновников и сколько их есть на самом деле в Украине. Соответствующее заявление он сделал в одном из интервью, буквально ошеломив своих собеседников названным количеством. Как оказалось, из уплаченных налогов государство содержит 7 миллионов чиновников.

В Украине документы в Дії приравнены к бумажным и пластиковым и принимаются почти везде.



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