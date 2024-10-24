🚗 Испытайте свою интуицию и получите подарки ко Дню автомобилиста — Finance.ua

🚗 Испытайте свою интуицию и получите подарки ко Дню автомобилиста
Ежегодно в последнее воскресенье октября в Украине традиционно отмечают День автомобилиста и дорожника.
Это профессиональный праздник для всех, кто связан с автомобильным транспортом и дорожным хозяйством, включая проектировщиков и рабочих, строящих дороги.
В честь праздника Finance.ua подготовили для вас игру. В трех гаражах спрятали автомобили со скидками до -18%, испытайте интуицию и угадайте, в каком гараже стоит автомобиль с самой большой скидкой на Автогражданку, чтобы получить ее.
Испытать интуицию
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Поздравляем с Днем автомобилиста и желаем удачи в игре!
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