🚗 Испытайте свою интуицию и получите подарки ко Дню автомобилиста — Finance.ua
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🚗 Испытайте свою интуицию и получите подарки ко Дню автомобилиста

Страхование
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Ежегодно в последнее воскресенье октября в Украине традиционно отмечают День автомобилиста и дорожника.
Это профессиональный праздник для всех, кто связан с автомобильным транспортом и дорожным хозяйством, включая проектировщиков и рабочих, строящих дороги.
В честь праздника Finance.ua подготовили для вас игру. В трех гаражах спрятали автомобили со скидками до -18%, испытайте интуицию и угадайте, в каком гараже стоит автомобиль с самой большой скидкой на Автогражданку, чтобы получить ее.

Испытать интуицию

👆🏻
🚗 Испытайте свою интуицию и получите подарки ко Дню автомобилиста

Поздравляем с Днем автомобилиста и желаем удачи в игре!

По материалам:
Finance.ua
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