Искусственный интеллект назвали основной причиной роста безработицы в сфере IT — Finance.ua

Искусственный интеллект назвали основной причиной роста безработицы в сфере IT 14.10.2023, 00:13 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект назвали основной причиной роста безработицы в сфере IT

В прошлом месяце уровень безработицы в ІТ-секторе США вырос до 4.3%, что значительно выше общенационального уровня 3.8%.

По словам исследователей, это свидетельствует о замедлении найма сотрудников на должности исходного уровня в связи с расширением автоматизации на основе искусственного интеллекта.

В сентябре американские работодатели создали 336 000 новых рабочих мест, что стало самым высоким показателем с января, сообщил Департамент труда США (DOL). Хотя сокращение рабочих мест в сфере ІТ продолжается, общая безработица в США держится на исторически низком уровне.

Как сообщила консалтинговая компания Janco Associates на основе данных DOL, количество безработных ІТ-специалистов увеличилось со 106 000 в августе до 117 000 в сентябре. Сокращение рабочих мест в ІТ-секторе, охватывающее разработку ПО, телекоммуникации, информационные услуги и обработку данных, за последние 3 месяца составило 14 300 человек.

«Учитывая инфляцию и стоимость энергоносителей, компании пытаются сократить расходы», — сообщил исполнительный директор Janco Associates Виктор Янулайтис.

За последний год руководители ІТ-компаний были вынуждены сокращать количество проектов, уменьшая расходы на облачные сервисы и ПО. В то же время директора по ІТ сталкиваются с давлением со стороны руководителей компаний, требующих расширения применения генеративного ИИ, и некоторые из них получают для этого необходимые ресурсы.

Читайте также LinkedIn добавит функции ИИ для облегчения поиска кандидатов на работу

По словам Янулайтиса, ИИ может привести к сокращению количества должностей начального уровня, таких как обслуживание клиентов и телекоммуникации. С появлением искусственного интеллекта компании не производят массовые сокращения, однако они замедлили набор сотрудников на должности начального уровня по сравнению с должностями высшего уровня.

Сейчас многие компании либо оценивают возможности ИИ, либо повышают квалификацию своего персонала в этой сфере. Как заявил руководитель исследовательского отдела CompTIA Тим Герберт, внедрение ИИ в рабочую среду не приведет к росту числа сотрудников.

«Люди смотрят на это с двух сторон. В некоторых случаях они понимают, что часть их работы может оказаться под угрозой, но в то же время они видят возможность высвободить время, что позволит им стать более изобретательными», — сообщил Герберт.

Большинство руководителей высшего звена в сфере ІТ не считают, что генеративный ИИ заменит ІТ-специалистов, отмечая, что спрос на кадры, особенно в областях кибербезопасности и управления данными, продолжает превышать предложение. Что касается других отраслей, в прошлом месяце среди ІТ-специалистов наиболее востребованными оставались разработчики ПО, а также специалисты по управлению ІТ-проектами, аналитики данных и облачных вычислений.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.