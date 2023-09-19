Ипотека в июле: какова средняя ставка кредита на жилье — Finance.ua
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Ипотека в июле: какова средняя ставка кредита на жилье

Кредит&Депозит
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Ипотека в июле: какова средняя ставка кредита на жилье
Ипотека в июле: какова средняя ставка кредита на жилье
Банки Украины в июле 2023 года выдали 604 ипотечных кредита на общую сумму 878,1 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
В июле объем предоставленных населению кредитов по сравнению с июнем вырос на 16,4%, количество — на 14,6%. Ключевой драйвер в ипотечном сегменте — льготное кредитование в рамках программы «єОселя».
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О выдаче новой ипотеки в июле проинформировали 5 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам сохранилась на уровне 7,9%, как и в июне.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано в:
  • г. Киев и Киевской области — 247 договоров на общую сумму 422,8 млн грн (48,1% от общего объема);
  • Ровенской (46 договоров на 60 млн грн);
  • Львовской (32 на 52,1 млн грн);
  • Винницкой (31 на 46 млн грн).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили общины;
  • ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе «єОселя» 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.

Изменения в программе «єОселя»: кто и какое жилье может приобрести

По материалам:
Finance.ua
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