Ипотека в июле: какова средняя ставка кредита на жилье — Finance.ua

Ипотека в июле: какова средняя ставка кредита на жилье Сегодня 10:01 — Кредит&Депозит

Ипотека в июле: какова средняя ставка кредита на жилье

Банки Украины в июле 2023 года выдали 604 ипотечных кредита на общую сумму 878,1 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В июле объем предоставленных населению кредитов по сравнению с июнем вырос на 16,4%, количество — на 14,6%. Ключевой драйвер в ипотечном сегменте — льготное кредитование в рамках программы «єОселя».

О выдаче новой ипотеки в июле проинформировали 5 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам сохранилась на уровне 7,9%, как и в июне.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано в:

г. Киев и Киевской области — 247 договоров на общую сумму 422,8 млн грн (48,1% от общего объема);

Ровенской (46 договоров на 60 млн грн);

Львовской (32 на 52,1 млн грн);

Винницкой (31 на 46 млн грн).

Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили общины;

ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе «єОселя» 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.

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