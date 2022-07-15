Intel повысит цены на свои процессоры до 20% — СМИ Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Intel повысит цены на свои процессоры до 20% — СМИ

По данным Nikkei Asia, осенью Intel планирует поднять цены на свои флагманские продукты, такие как потребительские и серверные процессоры, чипы Wi-Fi и контроллеры. Ожидается, что повышение будет варьироваться в зависимости от конкретной модели, начиная с однозначных чисел и заканчивая 20%.

Решение Intel связано с ростом стоимости компонентов, материалов, доставки и рабочей силы. Существует также растущая проблема инфляции. Она заставляет потребителей дважды подумать, прежде чем тратиться на дорогие покупки. Это уже проявилось в резком падении поставок ПК, телевизоров и смартфонов в этом году по мере снижения спроса.

Intel ранее предупреждала о грядущем повышении цен в рамках объявления последнего финансового отчета. Тогда генеральный директор Пэт Хелсингер говорил о более высоких ценах на продукцию компании. Другое предупреждение исходило от финансового директора Дэйва Циммера, сказавшего, что Intel «ищет целевого повышения цен в определенных сегментах».

Ожидается, что следующее поколение процессоров Intel, Raptor Lake, появится в четвертом квартале, и повышение цен, вероятно, коснется будущих процессоров. Таким образом, тем, кто планирует купить новый процессор Intel или целый ПК с таким чипом, лучше не затягивать с покупкой.

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