Intel начала поставки чипа для майнинга Bitcoin — Finance.ua

Intel начала поставки чипа для майнинга Bitcoin Сегодня 02:45 — Технологии&Авто

Intel начала поставки чипа для майнинга Bitcoin

В компании Intel объявили о начале поставок ASIC-чипа для майнинга Bitcoin избранным клиентам.

Старший вице-президент подразделения Intel по архитектуре, графике и программному обеспечению Раджа Кодури написал в Twitter:

«Команда Intel AXG Custom Compute теперь поставляет ASIC Blockscale! Первый продукт всегда незабываем, поздравляю команду. Рад видеть, как Argo Blockchain, GRIID Infrastructure и HIVE Blockchain импровизируют с Blockscale и нашим открытым дизайном».

В феврале компания представила первый специализированный чип для майнинга цифрового золота Bonanza Mine. Характеристики ASIC оказались значительно ниже флагманов рынка.

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Уже в апреле Intel анонсировала второе поколение чипа для добычи Bitcoin Blockscale. Журналисты обнаружили информацию, подтверждающую, что ASIC производителя превосходит конкурентов по эффективности примерно на 15%.

В числе первых заказчиков Blockscale в компании назвали HIVE Blockchain Technologies, Argo Blockchain, GRIID Infrastructure и Block Джека Дорси. Последняя фирма не фигурирует в твите Кодури о начале поставок.

Майнинговая фирма заключила с чипмейкером соглашение о покупке оборудования для добычи Bitcoin в марте. Предполагалось, что поставки начнутся во второй половине года. В июне HIVE продала примерно 10 000 ETH для «финансирования стратегических взаимоотношений» с Intel.

В Argo Blockchain высказали благодарность производителю чипов и Кодури лично.

«Мы очень рады внедрять инновации с этими новыми ASIC-чипами в наши кастомные иммерсионные установки для майнинга. Мы благодарим ePIC Blockchain Technologies за то, что присоединились к нам на этом пути», — отметили в компании.

В мае Argo Blockchain заключила с ePIC Blockchain соглашение о покупке 6600 Bitcoin-майнеров на базе Blockscale. Контракт предусматривает возможность дополнительно заказать еще до 23 400 установок.

Forklog По материалам:

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