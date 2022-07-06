Intel начала поставки чипа для майнинга Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Intel начала поставки чипа для майнинга Bitcoin

Технологии&Авто
29
Intel начала поставки чипа для майнинга Bitcoin
Intel начала поставки чипа для майнинга Bitcoin
В компании Intel объявили о начале поставок ASIC-чипа для майнинга Bitcoin избранным клиентам.
Старший вице-президент подразделения Intel по архитектуре, графике и программному обеспечению Раджа Кодури написал в Twitter:
«Команда Intel AXG Custom Compute теперь поставляет ASIC Blockscale! Первый продукт всегда незабываем, поздравляю команду. Рад видеть, как Argo Blockchain, GRIID Infrastructure и HIVE Blockchain импровизируют с Blockscale и нашим открытым дизайном».
В феврале компания представила первый специализированный чип для майнинга цифрового золота Bonanza Mine. Характеристики ASIC оказались значительно ниже флагманов рынка.
Читайте также
Уже в апреле Intel анонсировала второе поколение чипа для добычи Bitcoin Blockscale. Журналисты обнаружили информацию, подтверждающую, что ASIC производителя превосходит конкурентов по эффективности примерно на 15%.
В числе первых заказчиков Blockscale в компании назвали HIVE Blockchain Technologies, Argo Blockchain, GRIID Infrastructure и Block Джека Дорси. Последняя фирма не фигурирует в твите Кодури о начале поставок.
Майнинговая фирма заключила с чипмейкером соглашение о покупке оборудования для добычи Bitcoin в марте. Предполагалось, что поставки начнутся во второй половине года. В июне HIVE продала примерно 10 000 ETH для «финансирования стратегических взаимоотношений» с Intel.

Криптовалюты и мошенничество: три популярные схемы

В Argo Blockchain высказали благодарность производителю чипов и Кодури лично.
«Мы очень рады внедрять инновации с этими новыми ASIC-чипами в наши кастомные иммерсионные установки для майнинга. Мы благодарим ePIC Blockchain Technologies за то, что присоединились к нам на этом пути», — отметили в компании.
В мае Argo Blockchain заключила с ePIC Blockchain соглашение о покупке 6600 Bitcoin-майнеров на базе Blockscale. Контракт предусматривает возможность дополнительно заказать еще до 23 400 установок.
По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.