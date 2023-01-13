Инфляция в Молдове превысила украинскую — Finance.ua

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Инфляция в Молдове превысила украинскую

Мир
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Инфляция в Молдове превысила украинскую
Инфляция в Молдове превысила украинскую
Инфляция в Молдове по итогам 2022 года составила 30,2%, что является рекордным показателем для республики с начала этого века.
Как сообщили в Национальном бюро статистики, продукты питания в Молдове в прошлом году подорожали на 31,8%, непродовольственные товары — на 19,9%, услуги — на 44%.
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Среди продуктов питания наибольший рост цен отмечен на яйца — на 59,1%, овощи — на 56,1%, сахар — на 55,7%, фрукты — на 48%.
Стоимость топлива выросла на 35,9%. Среди услуг больше всего подорожали коммунальные: электроэнергия — в 2,7 раза, газ — в 1,8 раза.
Напомним, рост потребительских цен в Украине в декабре 2022 года составил 0,7% по сравнению с ноябрем, за год цены выросли на 26,6%.
По подсчетам Госстата Украины, больше всего за год подорожали продукты питания — на 34,4%, в том числе цены на яйца выросли на 76,6%, на фрукты — на 73,8%, овощи — на 51,8%, рыбу — 45,8%. Цены на топливо и смазочные масла за год увеличились на 69,4%.
По материалам:
Фінансовий клуб
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