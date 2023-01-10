Инфляция в Украине замедлилась в конце 2022 года — Finance.ua

Инфляция в Украине замедлилась в конце 2022 года Сегодня 16:32 — Личные финансы

Инфляция в Украине замедлилась в конце 2022 года

Потребительские цены в Украине в декабре 2022 по сравнению с ноябрем выросли на 0,7%. Годовая инфляция составила 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, инфляция второй месяц подряд составляет 0,7%, в то время как ранее она превышала 2%.

График: Госстат

Продукты питания в Украине за 2022 г. подорожали на 34,4%. Больше всего подорожали яйца — на 76,6%, фрукты — на 73,8%, овощи — на 51,8%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 22,7%, на одежду и обувь — на 2,4%.

Таблица: Госстат

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,0%.

Предметы домашнего потребления и бытовая техника подорожали на 26,5%, здравоохранение на 19,9%, транспорт на 42,9% (в т.ч. топливо — на 69,4%), цены на связь выросли на 13,4%, на отдых и культуру — на 15,9%, на образование — на 9,8%, рестораны и отели подорожали на 22,5%, различные товары и услуги на 17,8%.

Таблица: Госстат

За год инфляция достигла максимума с 2015 года, когда цены выросли на 43,3%.

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