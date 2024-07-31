Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,6% — Finance.ua
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Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,6%

Мир
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Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,6%
Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,6%
Потребительские цены в зоне евро выросли на 2,6% в июле по сравнению с прошлым годом, сообщил Евростат. Это превысило результат в 2,5% в июне, который также являлся медианной оценкой аналитиков в опросе Bloomberg.
Еврозона — один из самых больших и влиятельных экономических блоков в мире. Ускорение инфляции может вынудить Европейский центральный банк с большей осторожностью относиться к снижению процентных ставок.
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В июле самый высокий годовой показатель инфляции зафиксирован в секторе услуг (4% по сравнению с 4,1% в июне), за которым следуют продукты питания, алкоголь и табак (2,3% по сравнению с 2,4% в июне), энергоносители (1,3% по сравнению с 0,2% в июне) и неэнергетические промышленные товары (0,8% по сравнению с 0,7% в июне).
В Германии рост цен неожиданно ускорился (2,6% с 2,5% в июне). Во Франции и Италии также наблюдались более высокие показатели — 2,6% и 1,7% соответственно (в июне было 2,5% и 0,9%).
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Базовая инфляция, исключающая такие волатильные компоненты, как продукты питания и энергоносители, удерживалась на уровне 2,9% третий месяц. Экономисты прогнозировали небольшое замедление.
Отчет является одним из важных ежемесячных показателей, которые будут предоставлены должностным лицам ЕЦБ перед их заседанием 11−12 сентября относительно возможного снижения ставки. Аналитики Bloomberg Economics сейчас прогнозируют замедление до 2,2% в августе.
По материалам:
Forbes.ua
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