Индекс волатильности нефти превысил показатели Bitcoin и Ethereum — Finance.ua

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Индекс волатильности нефти превысил показатели Bitcoin и Ethereum

Криптовалюта
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Индекс волатильности нефти превысил показатели Bitcoin и Ethereum
Индекс волатильности нефти превысил показатели Bitcoin и Ethereum
Показатели волатильности Bitcoin и эфириума снизились до 35% и 37% соответственно, сообщили аналитики Kaiko. Оба цифровых актива оказались более устойчивыми, чем нефть.
Показатель волатильности последней в августе достиг 41%, сообщает Kaiko.
Индекс волатильности нефти превысил показатели Bitcoin и Ethereum

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Индекс волатильности золота CBOE Gold Volatitity Index непрерывно сокращается с мая 2023 года. На момент написания этот показатель составляет 12,4, согласно Yahoo Finance.
Индекс волатильности нефти превысил показатели Bitcoin и Ethereum
Аналогичная ситуация наблюдается на графике индекса волатильности акций компаний CBOE NASDAQ 100 Volatility. На момент написания показатель колеблется на уровне 22, согласно Yahoo Finance.
Индекс волатильности нефти превысил показатели Bitcoin и Ethereum
В комментарии для Decrypt аналитик Kaiko Дессислава Янева назвала текущий рынок «необычным». Она считает, что волатильность Bitcoin снизилась, поскольку актив продолжает развиваться.
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По ее словам, ситуация на рынке нефти остается нестабильной по двум причинам — напряженная геополитическая ситуация и «застой» в Китае. После снятия «ковидных» ограничений эксперты ожидали значительного прироста показателей в КНР, но этого не произошло, объясняет Янева.
17 августа 2023 года курс Bitcoin «просел» до уровня ниже $28 500. Вслед за этим в «красную» зону перешла большая часть рынка.
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По материалам:
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