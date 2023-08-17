Цена Bitcoin упала ниже $28 500 — Finance.ua

Цена Bitcoin упала ниже $28 500 Сегодня 11:13 — Криптовалюта

Цена Bitcoin упала ниже $28 500

17 августа 2023 года курс Bitcoin значительно просел. Цена актива обновила месячный минимум, снизившись до отметки в $28 396, по данным TradingView

На момент написания новости BTC пытается закрепиться на уровне $28 600:

Просадка курса актива сказалась на показателе его доминирования на рынке криптовалют. С 16 на 17 августа 2023 года он снизился с 50,55 до 50,3, согласно TradingView.

За последние сутки объем ликвидаций на Bitcoin-рынке превысил $158 млн, по данным CoinGlass. В основном это потери трейдеров на длинных позициях.

Практически все криптоактивы из рейтинга топ-10 по капитализации перешли в красную зону, согласно CoinGecko:

Индекс страха и жадности снизился до уровня в 50 (страх). До этого он был в зеленой зоне.

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