Цена Bitcoin упала ниже $28 500 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена Bitcoin упала ниже $28 500

Криптовалюта
42
Цена Bitcoin упала ниже $28 500
Цена Bitcoin упала ниже $28 500
17 августа 2023 года курс Bitcoin значительно просел. Цена актива обновила месячный минимум, снизившись до отметки в $28 396, по данным TradingView.
На момент написания новости BTC пытается закрепиться на уровне $28 600:
Цена Bitcoin упала ниже $28 500
Просадка курса актива сказалась на показателе его доминирования на рынке криптовалют. С 16 на 17 августа 2023 года он снизился с 50,55 до 50,3, согласно TradingView.
Цена Bitcoin упала ниже $28 500
За последние сутки объем ликвидаций на Bitcoin-рынке превысил $158 млн, по данным CoinGlass. В основном это потери трейдеров на длинных позициях.
Цена Bitcoin упала ниже $28 500
Практически все криптоактивы из рейтинга топ-10 по капитализации перешли в красную зону, согласно CoinGecko:
Цена Bitcoin упала ниже $28 500
Индекс страха и жадности снизился до уровня в 50 (страх). До этого он был в зеленой зоне.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.