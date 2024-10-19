Индекс потребительских настроений украинцев начал снижаться после двух месяцев восстановления — опрос Вчера 10:25

Индекс потребительских настроений украинцев начал снижаться после двух месяцев восстановления — опрос

В сентябре 2024 года индекс потребительских настроений украинцев снизился на 7,4 пункта до 72,6. Все составляющие индикатора уменьшились, кроме Индекса текущего личного материального положения.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 55,9 п., что на 2,3 п. ниже уровня этого показателя в августе. Индекс экономических ожиданий в сентябре снизился на 10,9 п. и составляет 83,8 п.

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 п. и составляет 120,6 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,6 п. и составляет 187,7 п. составляет 169,7 п.

Аналитики отмечают, что индекс потребительских настроений продолжает демонстрировать нестабильность. После двух месяцев восстановления индекс снова показывает отрицательную динамику.

Значение индекса существенно меньше, чем в прошлом месяце и ниже по сравнению с прошлым годом.

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«Текущее положение населения без критических изменений, а драйвером отрицательной динамики индекса выступают ухудшенные экономические ожидания — население хуже оценивает как собственные материальные перспективы, так и перспективы экономического развития страны», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, по данным НБУ, в сентябре 2024 года потребительский спрос в Украине демонстрировал устойчивость, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и повышение инфляции. Это частично объясняется уменьшением продолжительности воздушных тревог и воздействием валютных колебаний.

Справка Finance.ua:

в Украине ускорилась продовольственная инфляция. Это обусловлено возобновлением роста цен на сырые продукты из-за сокращения предложения в результате засухи;

по данным Госстата, в августе 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 31,2% в годовом исчислении. По сравнению с июлем цены выросли на 2,2%.

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